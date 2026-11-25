El periodista Danilo Arbilla afirmó que el resultado de las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) del domingo 22 de noviembre, en las que el PIT-CNT perdió la representación de los trabajadores en el directorio, deja “dos llamados de atención importantes”: uno sobre la representación que asume la central sindical y otro dirigido al gobierno del presidente Yamandú Orsi.

Arbilla sostuvo que el respaldo que recibió el candidato de la central, Carlos Clavijo —”todo el aparato del Partido Comunista”, del PIT-CNT y del Frente Amplio—, “no tiene nada que ver” con el que pudo dar a Lorena Roqueta el Partido Nacional o la Coalición. “Es mucho mayor. Quiere decir que eso significa otra cosa”, señaló.

Según el periodista, quienes votaron a Roqueta son en gran mayoría votantes que no eran del Frente Amplio pero le dieron el triunfo en las últimas elecciones y que hoy “están desengañados”: “gente que se interesa, que se mueve, que mira, que lee”. “Es ahí donde tienen que mirar el asunto”, advirtió. Descartó que el resultado se explique por quienes no votaron, ya que “la votación fue alta”, y opinó que estas elecciones no deberían ser obligatorias.

El primer llamado de atención, explicó, es “uno que nadie quiere tocar”: la representación que asume el PIT-CNT “en función de elecciones controladas” y de una personería jurídica, y el dinero que recogen los sindicatos. “¿Cómo se maneja? ¿Cómo se revisa? ¿Cómo se sabe?”, planteó. Recordó que el Frente Amplio le aseguró a la central “una serie de prerrogativas, de financiación a cargo de los trabajadores”, pero que tampoco el gobierno de Luis Lacalle Pou “hizo nada al respecto”: “Ahí fue tibio”.

A propósito de los 60 años de la CNT, señaló que “nunca logró ser central, por algo es convención”, y que los controles que tenía para evitar que la tomara el Partido Comunista “han desaparecido, ahora la tomaron”. “No estoy haciendo ni anticomunismo ni cosa que se parezca, estoy diciendo lo que es un relato de la historia”, aclaró.

El segundo llamado de atención “tiene que ver con el gobierno” y con el presidente. Arbilla recordó que en junio las encuestas le dieron “un soponcio” al gobierno por la caída de la imagen de Orsi, también entre votantes del Frente Amplio, y que la Mesa Política lo atribuyó a que el gobierno “se ha ido al centro”. “Es toda una ficción”, sostuvo. A su juicio, a partir de allí el presidente habló de Cuba en las Naciones Unidas, “donde no tenía que hablar”, fue a reunirse en España con gente “con la que no se tenía que juntar” y “resucitó” el impuesto del 1 % a los más ricos —”una zanahoria”, dijo— y la jubilación a los 60 años. Así, el gobierno “profundizó las causas que le provocaron esa caída de las encuestas”.

Para Arbilla, ese electorado “está repudiando” a una dirigencia sindical integrada por personas que “son unos doctores, nunca trabajaron”. Recordó a José D’Elía, “mucho más prudente”, y a Héctor Rodríguez, “un maestro”, y señaló que ya hubo “un rechazo grande” cuando terminó el gobierno de Tabaré Vázquez y ganó la coalición republicana: “No ganaron, perdieron ellos”, dijo. A su juicio, entonces perdieron “los burócratas endulzados con los catering abundantes”.

Agregó que en la central “no van a aflojar” y que “el único que estuvo un poco prudente” fue el ministro de Trabajo, Juan Castillo, “pero Castillo tenía que hacerlo, es ministro”. También estimó que una censura del ministro “no camina” porque Cabildo Abierto “no da los votos”.

En cuanto a la política exterior, adelantó que en su próxima columna abordará la votación de Uruguay en la OEA. “No digo equivocado (…), pero fue triste eso de votar con Brasil”, afirmó, y consideró que “la argumentación de Uruguay fue pobre”.