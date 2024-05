Déficit acumulado de la Intendencia de Maldonado al 31 de diciembre de 2022 fue de 5.071:844.426 pesos

Un dictamen del Tribunal de Cuentas de la República del 7 de enero pasado, y publicado en las últimas horas, estableció que el déficit acumulado de las cuentas de la Intendencia de Maldonado al 31 de diciembre de 2022 fue de 5.071:844.426 pesos, equivalente a unos 130:047.292 dólares.

El dictamen del citado órgano de contralor se refiere a la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Intendencia de Maldonado que comprende los estados de ejecución presupuestal con relación a los créditos y a los recursos, resultado del ejercicio, resultado acumulado y otros estados complementarios, correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2022

Del déficit acumulado al 31/12/2022 que asciende a $ 5.071.844.426, corresponde financiar dentro del período de Gobierno (2023-2025) un total de $ 1.273.902.358. La diferencia se debe a la refinanciación de deuda establecida en los fideicomisos I, II y Relocalización Asentamiento Kennedy, cuyo plazo se extiende hasta 2.036 y 2.037 respectivamente.

“En opinión del Tribunal de Cuentas, excepto por lo expresado en el párrafo Bases para la Opinión con salvedades al Estado de Resultado del ejercicio, los estados mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la ejecución presupuestal del ejercicio 2022, con relación a los recursos y a los créditos presupuestales, de acuerdo con las normas establecidas en el TOCAF y la Resolución de este Tribunal de fecha 21/03/2018”, sostuvo el informe del TCR.

A continuación se publican algunos de los ítems constados por el TCR del estudio del Estado de Resultado del Ejercicio:

1 Ingresos Departamentales: la Intendencia reconoce en el saldo del rubro bancos un importe de $ 116.639.555 correspondiente al monto de las cuentas bancarias de los Fideicomisos de las cuales no tiene libre disponibilidad.

2. Inversiones: no se contabilizó un importe de $ 203.978.689 correspondiente a aportes al Fideicomiso Financiero Planes y Programas de Viviendas y gastos de inversiones realizados directamente por la Intendencia respecto a la relocalización del Asentamiento Kennedy, que fueron reembolsados por dicho fideicomiso, que no fueron contabilizados.

3. Gastos de funcionamiento: no se contabilizaron facturas correspondientes al año 2022 por un importe de $ 1.426.046.

4- Ingresos extrapresupuestales: se expone como extrapresupuesto a pagar en vez de ingresos extrapresupuestales que afectan resultados, un importe de $ 10:681.550 que corresponde a partidas recibidas de ANCAP y UTE para el evento “Extreme e limited”, que fueron ejecutados e imputados como gastos de funcionamiento en el año 2022. Por lo tanto, y tomando en cuenta lo expresado, el Resultado del Ejercicio deficitario pasa de $ 598.139.229 a $ 909.501.969, lo que representa una variación del 2,98 % en relación a los gastos del ejercicio.

Respecto a los incumplimientos mencionados en el párrafo Opinión respecto al cumplimiento de la normativa legal aplicable el TCR señaló lo siguiente:

1 Artículo 275 de la Constitución y Artículo 35 de la Ley N° 9.515 – Competencias de los Gobiernos Departamentales el otorgar garantías a estudiantes universitarios, excede la competencia asignada por la normativa vigente y contraviene el principio de especialidad consagrado en estos artículos. Asimismo, la Intendencia se apartó de lo dispuesto por la Junta Departamental en la aprobación de la suscripción del Fideicomiso Financiero de Vivienda Social, al realizar transferencias de dinero al Patrimonio del mismo.

2 Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República: Se efectuaron gastos que comenzaron a ejecutarse sin haberse recabado previamente la intervención preventiva que compete a este Tribunal.

3 Artículos 225 y 227 de la Constitución de la República y Ordenanza N° 71 del Tribunal de Cuentas: No se realizaron la totalidad de los ajustes correspondientes, a efectos de subsanar las observaciones al Presupuesto 2021-2025 de la Intendencia formuladas por este Tribunal y aceptadas por la Junta Departamental.

4 Artículo 297 de la Constitución, Artículo 94 del Código Tributario, Artículos 236 a 241 de la Ley N° 13.637: La Intendencia utilizó porcentajes para aplicar multas a la contribución inmobiliaria rural diferentes a lo que establece la ley, lo cual excede la potestad tributaria del Gobierno Departamental. Asimismo, en algunos casos el valor imponible tomado por la Intendencia para calcular el tributo no es igual al obtenido de la cédula catastral de la página web de catastro.

5 Artículo 4 del TOCAF: Hay depósitos en garantía de créditos estudiantiles en el Banco Santander incumpliendo la normativa en la cual se establece que todos los depósitos de fondos realizados por instituciones públicas se deben realizar sin excepción alguna en el BROU.

6 Artículos 12 numeral 3) de la Ley 19.272 y 89 del TOCAF: El mecanismo de fondo permanente utilizado por los Municipios contraviene la normativa debido a que la Resolución que los crea fue dictada por la Intendencia, no por el Municipio. Asimismo, dichos fondos permanentes no están reglamentados.

7 Artículo 14 del TOCAF: En algunas oportunidades no se cumplió con la mencionada norma, debido a que se ejecutaron gastos sin contar con la autorización correspondiente, como ser el caso de la contratación de servicios donde las resoluciones de contratación tienen fecha posterior a la ejecución del mismo.

8 Artículo 20 del TOCAF: Se constató que la Intendencia no aplicó el criterio de lo devengado en la imputación de algunos gastos.

9 Artículo 33 del TOCAF: Se contrató directamente y se renovaron sucesivamente servicios médicos por un monto que excede el establecido para la compra directa, lo cual no fue observado por la Cra. Delegada.

10 Artículo 64 del TOCAF: Se verificó que no se cumplió con la normativa que establece que cuando no corresponda retener garantías, las mismas deberán ser devueltas en el menor plazo posible, sea de oficio o a pedido de la parte interesada.

11 Artículo 94 del TOCAF y Ordenanza N° 89 del Tribunal de Cuentas: No se presentan los estados contables según lo establecido en las citadas normas.

12 Artículo 132 inc. 2ª del TOCAF: La Intendencia mantuvo en el ejercicio anticipos de fondos a rendir cuenta con una antigüedad superior al plazo establecido por la citada norma.

13 Ordenanza 84 del Tribunal de Cuentas: se presenta una línea de cobranzas en suspenso, en el capítulo ajustes, que no está contemplada en la clasificación establecida en esta ordenanza.

14 Artículo 1 Literal T) de la Ley N° 19.797: Los alcaldes y concejales y sus correspondientes suplentes no presentaron la declaración jurada de bienes e ingresos exigida por esta norma.

15 Decreto 3953/2016 y Decreto 4011/2019 de la Junta Departamental de Maldonado – Régimen de facilidades de pago de Contribución Inmobiliaria Urbana: No se ha dado cumplimiento a los decretos de referencia en cuanto a que no se produce la baja de los convenios que tengan 3 o más cuotas consecutivas vencidas. Si bien se realizan tareas de recupero y depuración de convenios por tributos, no se ha implementado un adecuado seguimiento de los mismos para determinar cuáles caducan.

16 Artículo 9 del Decreto 4036/2022 Se realizó trasposición desde el grupo 0 (Servicios Personales) al grupo 2 (Servicios no personales) y desde el grupo 3 (Inversiones) al grupo 5 (Transferencias) incumpliendo con esta norma.

17 Artículo 49 de la Ley N° 18.651 – Obligatoriedad de ocupar personas con discapacidad: En el ejercicio 2022 no se dio cumplimiento a lo dispuesto en esta norma, ya que en los llamados realizados para el llenado de vacantes, no se previó la contratación de personas con discapacidad en una proporción mínima no inferior al 4%.

18 Convenio N° 30 de la Organización Internacional del Trabajo y Ordenanza N° 61 del Tribunal de Cuentas: Las liquidaciones de horas extras realizadas durante el ejercicio 2022 superaron, en algunos casos, los topes establecidos en el mencionado Convenio.

19 Ordenanza N° 62 del Tribunal de Cuentas, en la redacción dada por Resolución de fecha 16/08/995: La Intendencia aplicó resoluciones relativas a modificaciones de recursos aprobadas por la Junta Departamental, sin que este Tribunal se hubiera expedido, no cumpliendo con el procedimiento dispuesto en esta ordenanza.

20 Resolución Interna Tribunal de Cuentas N° 54/19: No se cumple en su totalidad el instructivo para intervenir retribuciones personales.

21 Decreto N° 388/992: No se realiza un adecuado control de la documentación recibida para el pago ya que en el Municipio de Pan de Azúcar se constató que se pagaron boletas con el pie de imprenta vencido, esta situación no fue observada al momento del arqueo.

22 Resolución del 21/03/2018 del Tribunal de Instructivo del Cuentas-Instructivo para Rendiciones de Cuentas: El documento presentado de la Rendición de Cuentas no se ajustó en su totalidad a lo dispuesto por esta resolución ya que no presentó el Estado 17 – Fideicomisos.