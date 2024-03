Demanda de una mujer policía contra el Ministerio del Interior fue desestimada por la Suprema Corte de Justicia

La Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda de una mujer policía contra el Ministerio del Interior que aseguró haber sido afectada en su capacidad auditiva por un disparo efectuado a corta distancia y también por ser acosada sexualmente cuando se desempeñaba en la Seccional Undécima de la ciudad de Piriápolis.

La mujer había obtenido un fallo favorable el 5 de julio de 2022 cuando la titular del juzgado letrado de primera instancia de 6º turno acogió su planteo al condenar al Ministerio del Interior al pago de U$S 3.000 en concepto de daño emergente y U$S 5.000 de daño, más los reajustes legales desde la presentación de la demanda; sin especial condenación.El fallo fue apelado por la secretaria de estado. El Tribunal de Apelaciones en lo civil de 2º turno el 15 de marzo de 2023 desestimó la sentencia en primera instancia.

El abogado de la mujer interpuso un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia contra ese fallo en segunda instancia por entender que en ese ámbito hubo una ausencia de correcta valoración de la prueba.

A su juicio la impugnada vulneró las reglas que regulan la admisibilidad y valoración de la prueba, lo cual condujo a la desestimación de la demanda. En su criterio, la Sala no valoró correctamente las pruebas que tomó en cuenta para dictar su fallo, incurriendo en una contradicción, lo que pone en evidencia el error en el razonamiento. La Suprema Corte de Justicia no aceptó el planteo de la defensa

Caso

La parte actora promovió demanda reparatoria patrimonial contra el Ministerio del Interior, por responsabilidad civil derivada de hechos cometidos por dos de sus funcionarios.

La mujer ingresó al Ministerio del Interior el 1º de marzo de 2012. El 4 de junio de 2012, durante el curso de formación, en oportunidad de la clase de “Armas y Tiro” desarrollada en el polígono de la Escuela Departamental de Policía de la Jefatura Departamental de Maldonado, se encontraba cargando su arma para seguidamente disparar, sin usar los protectores de oídos por no ser ello obligatorio, cuando el instructor, un Agente de 2º, ubicado a su lado derecho y hacia atrás suyo, disparó su escopeta hacia el suelo y en lugar cerrado. Inmediatamente la accionante dejó de oír, padeció fuertes dolores y zumbido en su oído derecho. Asistida el día siguiente por médico de emergencia en la Asistencial Médica Departamental de Maldonado, fue derivada a médico otorrinolaringólogo, quien le diagnosticó trauma acústico, sordera bilateral posterior a predominio derecho, pérdida del 60% de audición del oído derecho, continuación de estudio durante seis meses.

Finalizado el curso de formación como Agente de 2ª, fue asignada como radio-operadora en la Comisaría de la 11ª Sección Policial de Piriápolis, donde comenzó a trabajar el día 3 de diciembre de 2012, en el turno de 14:00 a 22:00 horas. En el mismo turno cumplía funciones un Oficial Ayudante. Durante el período comprendido desde el 3 al 17 de diciembre de 2012 fue víctima de acoso sexual por aquél, el que se efectivizó de la siguiente manera: a) le dijo en tono “alevoso” que debía usar pantalones más ajustados; b) el 4 de diciembre de 2012 la llamó a su oficina para mostrarle un mapa y aprovechó la oportunidad y le rozó una de sus manos y le realizó insinuaciones; c) en otra ocasión la llamó por teléfono y le preguntó si estaba sola; y d) el 17 de diciembre de 2012 la mujer y el oficial estaban en la sala de radio-operadora en la planta alta de la Comisaría de la 11ª Sección Policial de Maldonado y entablaron diálogo sobre su profesión de masajista, hasta que dicho Oficial la tomó por detrás, sujetándole su mano izquierda mientras le tocaba sus partes íntimas, la tomó del cuello mientras tocaba sus glúteos y la arrastró hacia sus partes íntimas, sentada sobre la silla y arrollada, el Oficial intentó con fuerza abrirle la camisa y violentamente la tomó del cuello y la direccionó hacia sus genitales; en esa dinámica, se apersonaron dos agentes, circunstancia en la que el Oficial se alejó de la promotora, ella intentó comunicar a sus compañeras lo que sucedía pero aquél tocó su arma con la finalidad de intimidarla.

Con relación al primero de los hechos indicados, la parte actora solicitó que se condenara al Ministerio del Interior a indemnizar a AA el daño emergente por costo del audífono, el daño moral, el lucro cesante por imposibilidad de prestación regular del servicio y la pérdida de chance de ascenso. Por su parte, con relación al segundo hecho señalado, peticionó indemnización a favor de AA por concepto de daño emergente por asistencia psiquiátrica, daño moral, lucro cesante y pérdida de chance.

Respuesta ministerial

El Ministerio del Interior contestó la demanda entablada y controvirtió la verificación de un hecho ilícito culposo por parte del funcionario instructor Agente de 2ª CC y afirmó que la disminución auditiva de la mujer carecía de relación causal con la instrucción impartida por aquél en clase.

Por su parte, respecto a los hechos imputados al Oficial Ayudante, señaló que éste incurrió en falta administrativa por haber mantenido junto con la Agente de 2ª un diálogo de índole sexual, de carácter inapropiado. En cambio, respecto al acoso sexual denunciado por la actora, adujo el demandado que a la fecha de contestación de la demanda se encontraba en trámite el sumario administrativo al referido Oficial, por lo que no era posible establecer aún si existió o no el acoso sexual denunciado. Agregó que, en caso afirmativo, la responsabilidad civil por acoso sexual, en tanto hecho ajeno a la función, recae exclusivamente sobre el funcionario autor del mismo, previéndose por el artículo 4 de la Ley Nº 18.561 la responsabilidad del empleador o jerarca por ese evento sólo en caso de verificarse los supuestos allí previstos, los que en la especie no acontecieron.

Asimismo, impetró la intervención forzada como tercero del Oficial, bajo la modalidad de citación en garantía, invocando como basamento que, para el caso de resultar acreditada la verificación del acoso sexual argüido por la parte actora, tratándose de acto personalísimo, se le condene al pago de la indemnización de los daños y perjuicios que resulten probados.

El oficial ayudante controvirtió la existencia del acoso sexual esgrimido por la parte actora, así como existencia y monto de los daños y perjuicios reclamados.

Admitió que el día 17 de diciembre de 2012 mantuvo una conversación con la mujer en horario y lugar de trabajo (sala radio-operadora), habitación sin puerta y a la vista y acceso de personal, sobre temática iniciada, dirigida y alentada por la propia co-accionante.

A su vez, dedujo reconvención contra la mujer, formulando pretensión de condena por concepto de indemnización del daño moral sufrido debido a la aflicción padecida a nivel familiar y laboral como consecuencia de la actuación sin razón desplegada por la reconvenida.

La Suprema Corte de Justicia rechazo el planteo de la mujer que en el año 2017 renunció a su condición de policía.