La casa que la señora Bety Leiser tenía en el barrio Rincón del Indio, a la altura de la parada 24 de la rambla Lorenzo Batlle Pacheco, será demolida para dar paso a Casa Brava 24. El proyecto es una inversión del Grupo 1880 y lo comercializa la inmobiliaria Lijtmaer Propiedades.

La residencia, construída en los años setenta por Arturo Leiser, fundador de ARLEI curtiembres. es una de las tantas que pronto dejará paso a un edificio de apartamentos. Por ahora sigue en pie. Imágenes tomadas con un dron el domingo 22 muestran sus muros de ladrillo a la vista, los techos grises con chimeneas y dos torres con grandes ventanales, además de un ala con techo de vidrio. Una escalera exterior sube desde el jardín hasta la entrada. Un camino de ladrillo baja desde la rambla hasta el garaje y detrás asoma una piscina. El predio tiene una superficie de 7446 metros cuadrados.

En obra

Sobre la rambla se instaló un cerco con la cartelería del emprendimiento, con la tierra todavía removida al pie que cubre todo el frente de la casa, salvo la entrada de vehículos. Allí figura el estudio Bulla —una oficina de diseño del paisaje, planificación urbana y territorial— como responsable del paisajismo. El sitio web de Casa Brava 24 está en desarrollo y presenta el proyecto como un desarrollo de Grupo 1880, firma dedicada a la arquitectura y los desarrollos, cuyo propio sitio también está en construcción.