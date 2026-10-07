Departamento de Estafas esclareció maniobra por falsa venta de un camión

El día 27 de enero del corriente año, una mujer se presentó en dependencia policial denunciando haber sido víctima de una estafa. La denunciante manifestó haber realizado una compra de un camión por intermedio de una red social. Tras comunicarse al número telefónico proporcionado en la publicación, acordó con el vendedor la adquisición del vehículo. Para concretar la operación, el indagado le solicitó inicialmente un adelanto de 1.500 dólares en concepto de seña, al que posteriormente se sumaron giros por 750 y 900 dólares, bajo el argumento de cubrir trámites administrativos y el envío del vehículo hasta su domicilio. Al transcurrir los días sin recibir el vehículo, la víctima se percató de que había sido objeto de una maniobra de estafa y efectuó la correspondiente denuncia.

Personal del Departamento de Estafas inició una investigación logrando establecer la identidad del presunto autor de la maniobra, siendo éste C.D.N.S.A., de 24 años de edad, sin antecedentes penales. En el marco de las actuaciones realizadas, la investigación continuó bajo la órbita de la Fiscalía actuante, disponiéndose la comparecencia del indagado ante la Justicia. Finalizadas las instancias judiciales, el día 6 de octubre, el Juzgado Letrado de 11.º Turno dispuso la condena como autor penalmente responsable de un delito de estafa, a la pena de 15 meses de prisión, la que será sustituida por un régimen de libertad a prueba por igual plazo. , asumiendo el condenado las siguientes obligaciones:

Residir en el domicilio denunciado en la comparecencia;

Someterse a la orientación y vigilancia de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama);

Presentarse una vez a la semana a la seccional policial correspondiente a su domicilio;

Prestación de servicio comunitario una vez por semana, dos horas diarias.

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