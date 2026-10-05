Con la exposición “Novedades de la costa”, Design Week Uruguay desembarca en la 20ª Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires . La muestra, curada por el arquitecto Federico Lagomarsino y bajo la dirección general de Laura Pittaluga y Susana Sosa, estará abierta al público del 3 al 25 de octubre de 2026 en Casa República (Florida 460). El lanzamiento oficial de la sede se celebrará el 8 de octubre a las 17:30 horas, con la presencia de referentes de la disciplina, autoridades diplomáticas e invitados especiales de la región.

La propuesta reúne a una delegación de veinte estudios de arquitectura uruguayos que presentan ejercicios, pabellones, ensambles e instalaciones a escala real. El formato, característico de la Muestra de Arquitectura de DWU, concibe el territorio como un laboratorio de experimentación y ensayo, orientado a revisar herramientas, producir relatos y dinamizar el debate disciplinar en torno a la arquitectura, el habitar y la materia.

De acá

Entre los estudios participantes se destacan firmas con presencia local como Martin Gómez, ⁠Oap Estudio, Diego Montero, Federico Percibal, Matteo Fantoni, Alvaro Perez Azar, Gonzalez Moix +Sallaberry.

La lista completa de estudios incluye: Acca, Álvaro Pérez Azar, Diego Montero Arquitecto, Estudio Percibal Arquitectura, Estudio WU, Federico Lagomarsino, From, González Moix + Sallaberry, Gualano + Gualano, Hmoz, Laps, Masa, Martín Gómez Arquitectos, Matteo Fantoni Studio, Mola Kunst, OAP, Pampa Arquitectura, Rima Arquitectura y Tatú Arquitectura.

DWU había realizado sus dos primeras ediciones en Colonia: la primera en la Plaza de Toros Real de San Carlos y la segunda en +Colonia, bajo la curaduría de Gómez Platero Arquitectura y Urbanismo y la consigna “Diseñar para el Futuro”.

Además de la exposición, Design Week Uruguay impulsa un ciclo de Conferencias Premium con referentes internacionales y consolida DW Connect, su plataforma de articulación entre la arquitectura, la industria de la construcción, desarrolladores y marcas, orientada a generar rondas de negocios y alianzas estratégicas en el mercado regional.