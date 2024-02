Desnivel de la esquina de Gorlero y la 30 “es una trampa para los caminantes”

Graciela Barral es una vecina de la localidad de Zárate en la provincia argentina de Buenos Aires. Desde hace treinta y ocho años pasa buena parte del año en Punta del Este. Con su esposo adquirieron un apartamento en la calle 20 lugar en que pasan un mes sí y otro también. Durante su permanencia en el balneario sale a caminar, recorriendo todos los días casi toda la península. En eso estaba el pasado 31 de enero cuando sufrió un accidente en la esquina de la avenida Gorlero y la calle 30. En ese lugar, la remodelación de la ex estación ANCAP incluyó un nuevo espacio con un desnivel del que Graciela no se percató y cayó sobre el pavimento. Como consecuencia del accidente sufrió varias heridas. “Quiero contar esto que me pasó no sólo por las heridas que sufrí. También para que no le pase a otra persona. Tienen que arreglar a esa esquina porque hubo bastantes accidentes”; dice al principio de la nota con Correo de Punta del Este.

“Venía caminando normalmente. Estaba sola. Se me acabó la escalera y no vi ese escalón que no está señalizado de forma correcta. Caí de boca”; expresa. “Me quebré la rótula de la rodilla derecha. Un esguince en el pié derecho. Sufrí un traumatismo de tórax y me pegué en la cara. Además, tengo moretones por todo el cuerpo”, indicó.

“Los médicos me dicen que tengo para treinta o cuarenta días y luego un largo período de rehabilitación”, explicó.

Agradecimiento

Graciela solo tiene palabras de elogio y de agradecimiento para el personal médico que la atendió apenas sufrió el accidente. “La atención que tuve primero en Cardiomovil fue muy buena. Ahí me limpiaron las heridas, me inyectaron calmantes y desinflamatorios. En Cardiomóvil se portaron de diez. De ahí me llevaron al Sanatorio Mautone donde también me atendieron muy bien. Empezando por las chicas de administración porque yo no tenía documento alguno porque quedaron tirados en la calle. Los médicos que me atendieron y los que hicieron los estudios fueron muy amables conmigo. Ellos y las enfermeras me atendieron de maravilla”; aseguró.

El médico traumatólogo del Mautone le recomendó que regresara a su lugar de residencia en Argentina para poder continuar con la cura y la posterior rehabilitación. Esto le representó una ida continua desde Zarate a la Capital Federal para ser atendida en un centro asistencial de la capital porteña. “Ahora estoy esperando para que el traumatólogo especialista me revise la rodilla derecha. Este viernes espero que me atienda”, indicó.

Graciela insiste con la necesidad de advertir de la presencia del desnivel en la esquina de la Avenida Gorlero y la calle 30. “Además, nunca voy por esa vereda. Ese día opté por pasar por ahí y tuve el accidente. Ahora estoy en Zárate muy, muy dolorida, esperando dejar atrás esto tan horrible que me pasó”, afirmó. “Me pegue en la cara y tuve miedo porque soy operada de la cabeza. Fue como un nocaut cuando me pegue en la pera. No perdí el conocimiento pero si estuve un buen rato con un mareo importante”, explicó.