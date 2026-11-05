Detienen en Montevideo al presunto autor de crimen ocurrido en barrio Sausalito

Investigadores del Departamento de Hechos Complejos de Maldonado detuvieron este jueves en Montevideo a Sergio Daniel Godoy, señalado como presunto autor del homicidio de Eduardo Nicolás Álvarez Malvarez, ocurrido el 11 de junio pasado en el frente de una vivienda ubicada en las calle Proción y Santa Rita del barrio Sausalito.

El operativo se realizó en la mañana de este jueves en un complejo habitacional del barrio Conciliación, próximo a la intersección de las calles Millán y Lecoc.

En el procedimiento participaron efectivos de Hechos Complejos de Maldonado, con apoyo del Grupo de Intervención y de investigadores de la Zona Operacional IV. Durante el allanamiento, los policías lograron ubicar y detener a Godoy, quien era requerido en el marco de la investigación. En el lugar también se incautó una pistola que será sometida a peritajes para establecer si tiene relación con el crimen.

Personal de Policía Científica trabajó en el sitio y realizó pericias sobre un vehículo que se encontraba bajo investigación, en busca de elementos que contribuyan al esclarecimiento del hecho.El detenido fue trasladado a dependencias policiales y se prevé que comparezca ante la Justicia en las próximas horas. La investigación continúa mientras se aguardan los resultados de las pericias y las próximas actuaciones judiciales.

Fuente: FM Gente