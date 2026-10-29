Detienen y condenan a otro integrante de banda que estafaba con alquileres de temporada

Efectivos del Grupo del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) de Canelones detuvieron a otro de los miembros de una organización dedicada a publicitar viviendas de veraneo que no les pertenecían y a cobrar reservas por anticipado. Tras la correspondiente audiencia, la jueza de 1er turno, doctora Andrea Pereyra, condenó a N.M.B.L., de 41 años, por la comisión de un delito continuado de estafa en calidad de coautor. El imputado, que registra antecedentes penales por hechos cometidos hace más de cinco años en varios departamentos, deberá cumplir una pena de nueve meses de reclusión en un centro de rehabilitación carcelaria y recibir asistencia psiquiátrica por su adicción a sustancias estupefacientes.La investigación, a cargo del Departamento de Delitos Complejos, fue elevada a la Fiscalía de 2º turno luego de identificar a los integrantes de la organización. Según se determinó, el grupo publicaba en redes sociales apartamentos principalmente ubicados en Punta del Este y Punta Ballena, y recibía transferencias en dólares y pesos uruguayos por reservas de propiedades que no eran de su propiedad.