Detuvieron a once mujeres que integraban una red que ingresaba droga a cárceles de Rocha y Maldonado

Una investigación de la Brigada Departamental Antidrogas de Rocha, junto a las Direcciones de Investigaciones de Zona I y Zona III, permitió desarticular una organización dedicada al ingreso y comercialización de estupefacientes en centros carcelarios.

En el marco del operativo se realizaron once allanamientos en Rocha, San José, Maldonado, Chuy y Cebollatí, además de dos requisas en unidades penitenciarias: la UIPPL 22 de Rocha y la UIPPL 17 “Las Rosas”.

Como resultado, fueron detenidas once mujeres de entre 24 y 46 años. Una de ellas, de 33 años, registra antecedentes penales. En los procedimientos se incautaron celulares, documentación, sustancia estupefaciente, cortes carcelarios y otros elementos de interés para la causa. Además, fueron indagados dieciséis reclusos.

La investigación se centró en frenar el ingreso de drogas a las cárceles y desarticular la red económica que operaba desde el exterior a través de allegados a los internos. En las actuaciones participaron efectivos de la Jefatura de Rocha, personal del Instituto Nacional de Rehabilitación de Rocha y Maldonado, e investigadores de Maldonado y San José. Las once detenidas serán presentadas ante la Fiscalía en el día de hoy.