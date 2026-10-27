Día Mundial de la Psoriasis: nuevos tratamientos permiten a los pacientes vivir sin lesiones cutáneas

Con motivo del Día Mundial de la Psoriasis, que se conmemora el 29 de octubre, médicos y pacientes destacan el cambio radical en el abordaje de la enfermedad. Aunque la ciencia actual permite alcanzar una piel libre de lesiones, en Uruguay se estima que entre 30.000 y 100.000 personas padecen esta patología, enfrentando tanto el estigma social como el desafío de acceder de forma directa a terapias de última generación.

¿Qué es la psoriasis?

A menudo confundida con un problema cosmético, la psoriasis es compleja y no contagiosa. “Es un error creer que es una simple alergia. Es una enfermedad inflamatoria, crónica y sistémica, con una base genética y mediada por el sistema inmunológico, donde factores como el estrés pueden funcionar como desencadenantes”, explica el Dr. Diego López, especialista en Dermatología, magíster en Ciencias Médicas y profesor adjunto grado 3 de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Además de las placas, descamación, picazón y dolor que afectan el descanso, su impacto va más allá de la piel: “uno de cada tres pacientes desarrolla artritis psoriásica, y es un factor de riesgo cardiovascular independiente. Por eso, los tratamientos sistémicos no solo limpian la piel, sino que podrían prevenir estos graves riesgos”, señala.

Para Gustavo Di Genio, presidente de la Asociación Psoriasis Uruguay (APSUR), este impacto tiene un profundo correlato emocional, traduciéndose en aislamiento. “Hay pacientes que se acostumbran a convivir con los brotes y a que su piel nunca esté bien, afectando su calidad de vida cotidiana. Pero esa resignación no es un fracaso del paciente, sino una señal de que hay que encausar la situación, tomar el control de la enfermedad y, naturalmente, reevaluar el tratamiento junto con el médico tratante”.

El salto científico y el desafío en la cobertura

Históricamente, el estándar de éxito era mejorar las lesiones hasta en un 75%, llevando a los pacientes a conformarse con resultados parciales. Hoy, el cambio de paradigma elevó esa meta. “Con los nuevos biológicos, las guías internacionales dicen que podemos lograr mejorías del 90% o a veces de hasta el 100% de las lesiones —lo que los dermatólogos llamamos PASI 90 o PASI 100—. Además, se administran cada uno o hasta cada tres meses, lo cual es mucho más cómodo que andar dándose una inyección cada semana”, detalla el Dr. López.

Sin embargo, acompañar esta innovación es un desafío para el sistema de salud uruguayo. “El FNR hoy brinda cobertura para un fármaco de un mecanismo más antiguo, incorporado hace ya siete años para la psoriasis. Cuando los pacientes fallan a ese tratamiento, no tenemos otra opción en el fondo. Esto nos obliga a ir a juicios de amparo para conseguir los tratamientos más novedosos”, enfatiza el dermatólogo.

Para APSUR, estos tiempos administrativos y judiciales impactan directamente en los pacientes. “La espera, los trámites, los procesos se traducen en tiempo con afectación en la calidad de vida de cientos de pacientes. Por eso hacemos un llamado a las autoridades y, especialmente, al FNR, para que la actualización de estas coberturas sea una prioridad de salud pública”, subraya Di Genio.

Un llamado a acudir al dermatólogo

Frente a esta realidad, especialistas y pacientes coinciden en que nadie debe acostumbrarse a vivir con la enfermedad activa. “Si al paciente le sigue afectando su calidad de vida, lo importante es que no se resigne y vuelva a consultar a su dermatólogo. Así como un hipertenso toma su medicación y hace una vida normal, hoy hay tratamientos para lograr una piel limpia”, afirma López. En la misma línea, el presidente de APSUR concluyó: “Nuestro mensaje es de esperanza: no se conformen. Si su tratamiento actual no es el adecuado o los mantiene ‘más o menos bien’, volver a la consulta dermatológica a pedir una reevaluación no es una exageración, es un derecho”.