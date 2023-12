Diciembre cultural: música en vivo, presentación de libro, fiestas y más

Se va el último fin de semana del año y la oferta cultural de Punta del Este y alrededores no deja de prometer

Para aquellos que quieran darle a la noche del viernes o del sábado un poco de color, acá les dejamos un puñado de opciones imperdibles. Música en vivo en barcitos con onda, un peliculón en el cine del MACA, la icónica fiesta RITMO y demás eventos culturales. ¿Ya elegiste tu plan?

Por Julieta Troielli

@azarero

Maca Robledo y Matías Romero presentan

“Sesiones Rioplatenses” en La Curandería

Este sábado 30 de diciembre 21 hs, La Curandería tiene un show imperdible: Maca Robledo y Matías Romero regalan un repertorio de Folk sudamericano inolvidable. La cantante argentina y el guitarrista uruguayo invitan a un viaje musical emotivo y profundo, fusionando folclores de la región con arreglos contemporáneos en un clima de íntima sensibilidad. Canciones de Fattoruso, Páez, Mateo, Fandermole, Pena, Aguirre, Drexler, Rada, entre otros grandes autores. La voz cálida y profundamente expresiva de Maca Robledo en diálogo con la guitarra de 7 cuerdas virtuosa y de raíz de Romero promenten una experiencia musical conmovedora. Entrada libre. Cubierto artístico voluntario. Reservas +598 92 549 154. Román Guerra 638. T: (00598) 4226-3121. IG: lacuranderia.uy

Concierto Orquesta departamental de Maldonado

Este sábado 30 de diciembre a las 20 hs hay un concierto imperdible: la orquesta departamental de Maldonado toca en las escalinatas del Argentino Hotel, frente al mar. Reservas al 092100222 o reservas@argentinohotel.com.

Sofía Alvez, Los Funktasmas del este

y Navidad en Pueblo Narakan

Nuevas imágenes abren nuevos sabores. Nuevos sabores abren nuevos aromas. Nuevos aromas abren otra escucha. Este es el lema y el espíritu de Pueblo Narakan, en cuya cervecería Gourmet este viernes 29 a las 22 hs se presenta la cantautora montevideana “SOFIA ALVEZ”. Recomendamos mucho este show, para asomarse al universo de esta artista con bellísimas canciones. El sábado 30 a las 22 hs sigue la música de la mano de “LOS FUNKTASMAS DEL ESTE”, un programón ideal si estás buscando una noche de funk en vivo + DJ. Ambas fechas con entrada libre. Y el domingo 31 a las 21 hs, Narakan ofrecerá “CENA Y FIESTA DE AÑO NUEVO”. Cena con menú del cheff “Luigi di Nápoli” y Roque Bellini (live looping groove) + Dj Feex. Reservas al 098104500 o al IG @pueblo.narakan Juan Díaz de Solís 678. Península. Punta del Este.

Último Cachengue del año en Primitivo en Piriápolis

Este sábado 29 de diciembre, Primitivo en Piriápolis, organiza el Cachengue Final, es decir, la última edición de un ciclo de encuentros cuyo corazón es la música, el baile y el disfrute entre amigos. El espíritu de este cachenge es despedir el año y celebrar todo el crecimiento que viene teniendo Primitivo y la importancia de su presencia en la cultura local.La modalidad es“Fiesta lluvia”, trae lo que quieras. Va a haber parrilla y podes sumarte, trae la latita de birra del almacén. “Lo que seas, lo que quieras y a celebrar”, dicen sus organizadores. Primitivo es un espacio de arte y gastronomía con una interesantísima grilla de propupuestas artísticas, ambiente bohemio y relajado, y comida saludable. Uruguay esq. Ayacucho, Piriápolis. IG: primitivo.uy



Proyección de “Temas Propios” en Cine MACA

Si andás con ganas de cine este sábado 30 de diciembre a las 18 hs se proyecta la película argentina-uruguaya “Temas Propios” dirigida por Guillermo Rocamora en el Cine del MACA. Te compartimos la sinopsis: “Manuel tiene 18 y es un apasionado de la música en plena crisis de vocación. César tiene 45 pero parece un adolescente. Es un padre inmaduro que se siente liberado y rejuvenecido desde la separación. Virginia tiene 49 y da clases de inglés en la cocina de su casa. Es una madre desbordada por el trabajo, sus hijos adolescentes y la separación. Agustín tiene 15 y lo están por echar de la escuela. En medio de la tormenta familiar, César y Manuel no tienen mejor idea que formar una banda de música, el sueño que César no pudo cumplir. Pero el choque generacional entre ellos hace insostenible la banda familiar. Temas propios es una comedia que cuenta el difícil camino de convertirse en adulto, el vínculo entre padres e hijos y el mundo de las bandas de rock.El Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), se encuentra en el kilómetro 4,5 de Ruta 104, en Manantiales. IG: maca.fundacionpabloatchugarry



HUGO FATTORUSO • 80 ANIVERSARIO en Medio y Medio

Comienza Medio y Medio 2024 con el gran maestro Hugo Fattoruso, como de costumbre y por la eternidad. El viernes 29 de diciembre a las 22.30 hs tendrá lugar un esperado concierto que será la celebración de los 80 años de uno de los más grandes músicos del Uruguay y del mundo. Apertura de puertas 22hs.

Localidades a través de www.medioymedio.com o www.redtickets.uy o presencialmente en locales Redpagos

Presentación de libro en Olaf Parador

Este viernes 29 de diciembre a las 10 AM se presentará el último libro de Susana Balán, “Entre aquí y allá: comprendiendo la presonalidadlink”. Una interesantísima propuesta la de la artista Juana Guaraglia, la de recibir artistas locales en este mágico parador para generar espacio de encuentro entre el arte y las personas. Nada mejor que un desayuno en la playa, escuchando una presentación que promete. Calle de la Luna, Punta Ballena. T: (00598) 95 612 758IG: olafparador

Fiesta Ritmo en Pionero (para ir agendando)

¿Estás con ganas de bailar? Vuelve una fiesta clásica del Este, que no falla: la “Ritmo”. El miércoles 3 de enero, a las 00 hs, en Pionero, en Santa Mónica, la pista se llena de buena música y magia de la mano de Tabó Afrobeat, Bruno Borlone y Manuel Jelen. No vas a poder dejar de bailar. Si querés empezar a calentar motores para las noches de verano no te pierdas esta fiesta de culto, que rememora las noches en el mítico bar “La Casita”, en Manantiales. Ruta 10 km 177.5, Santa Mónica. IG: pionerouy