Diez países competirán en la Gala Final del Festival Internacional de la Canción en el Teatro Cantegril

Este sábado 24 de octubre, a partir de las 20:30 horas, el Cine Teatro Cantegril será la sede de la Gala Final de la 14.ª edición del Festival Internacional de la Canción. El evento contará con la participación de intérpretes latinoamericanos que representarán a Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Las presentaciones contarán con el acompañamiento musical en vivo de la Orquesta Departamental de Maldonado, y la programación sumará además actuaciones de artistas invitados procedentes de Puerto Rico, Argentina, El Salvador y Ecuador.

El lanzamiento oficial del certamen se realizó este jueves 22 de octubre en la sede del Municipio de Punta del Este. Durante la conferencia, el director general del festival, Heber Barrios, destacó el crecimiento de la propuesta a lo largo de sus 14 ediciones y remarcó la importancia del intercambio cultural entre las delegaciones. Barrios señaló que el espíritu del encuentro prioriza la convivencia entre los artistas, quienes antes de arribar al departamento completaron una agenda de actividades en Montevideo y Atlántida.

La representación uruguaya estará a cargo de Matías González, de 30 años, conocido artísticamente como “Matulo”. El músico accedió a esta instancia internacional tras ganar el Festival Nacional con su canción “Solo hay que entender”. González, quien compone desde los 12 años y canta desde los 17, manifestó que es un honor representar al país y destacó la oportunidad de conectar con creadores de la región, al tiempo que adelantó que proyecta realizar su primera gira latinoamericana el próximo año.

Por su parte, el director del Departamento de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Edgar Silveira, resaltó el trabajo conjunto con la organización y el aporte del festival a la promoción del destino. El jerarca explicó que las distintas etapas regionales permiten que Punta del Este y Uruguay mantengan presencia en las actividades musicales que se realizan durante el año en otros países.

Finalmente, Silveira convocó al público a acompañar la gala, destacando que el espectáculo combina la propuesta artística con una finalidad solidaria. El ingreso contempla un bono colaboración de $350 a beneficio del banco ortopédico del Rotary Club Punta del Este para brindar apoyo a personas con dificultades de movilidad. No obstante, desde la organización se aclaró que quienes no puedan adquirir el bono igualmente podrán acceder al evento.