DINACIA eliminó la “zona prohibida 21” de Punta del Este

El director nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, brigadier general (Av) Leonardo Blengini dispuso la eliminación de la zona prohibida 21 Punta del Este por lo que las aeronaves podrán sobrevolar la referida ciudad balnearia con una altura mínima de 300 metros.

La resolución de la DINACIA fue tomada el pasado 4 de enero y modifica los padrones de sobrevuelo de la ciudad de Punta del Este dispuestos desde el año 1986 que buscaban evitar ruidos molestos para los veraneantes que residían en el lugar. La medida fue decidida como consecuencia de la necesidad de racionalizar el uso del espacio aéreo nacional “a los efectos de lograr un desarrollo ordenado, seguro y eficiente de la aviación civil”.

La normativa eliminada se remontaba al 23 de julio de 1986 cuando fue publicada la norma RAC 5-15 de zona prohibida 21 Punta del Este

“La zona prohibida 21 Punta del Este fue establecida con el fin de canalizar y evitar el intenso tráfico y ruido sobre zonas muy pobladas que se generaba debido a la alta actividad nacional e internacional en el Aeropuerto El Jagüel especialmente durante la temporada estival”, recordaba la resolución.

Altitud límite

El procedimiento de vuelo sobre Punta del Este fue modificado el 16 de diciembre de 2009 cuando la altitud del límite era superior de 600 metros. Al aprobar la norma se tuvo en cuenta que en la actualidad el aeródromo El jagüel no genera tráfico aéreo significativo, ya que la longitud de la pista ha sido considerablemente reducida, no recibe tráfico internacional y solo puede ser utilizado por aeronaves de aviación general con un peso máximo de despegue (MTOW) de hasta 5700 kilos.

A la hora de tomar esta resolución, la DINACIA sostuvo que existen informes de la División de Navegación Aérea que recomendaron la eliminación de la zona prohibida 21 Punta del Este por carecer de utilidad al no existir las razones por las cuales fue originariamente establecida.

En el departamento de Maldonado hay otras zonas prohibidas de sobrevuelo como la Cárcel de Las Rosas, la Boya petrolera, el Faro de José Ignacio y los tanques de ANCAP, la Isla de Lobos y las unidades militares desplegadas en la zona.