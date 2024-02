DINARA descartó presencia de marea roja en playas del departamento

La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos advirtió en las últimas horas que la presencia, en algunos puntos de la costa del departamento de Maldonado, del fenómeno de los organismos bioluminiscentes no tiene ninguna relación con la “marea roja”.

La presencia de las conocidas noctilucas no representa peligro alguno para la salud y no existe riesgo alguno al tomar baños de mar. Luego de los análisis de laboratorio correspondientes, la DINARA confirmó que los resultados no recogen la presencia de los dinoflagelados que provocan este tipo de evento.

El fenómeno de las noctilucas se registra en varias playas del departamento como se puede apreciar en las impresionantes imágenes que ilustran esta nota, tomadas por Leonor Hernández en la bahía de Portezuelo.



Que si que no

Además, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos sostuvo en las últimas horas que la veda para la extracción y posterior venta y consumo de bivalvos se restringe solo a los alrededores de la Isla de Lobos. En el caso del departamento de Maldonado esta actividad está autorizada. En casos de marea roja, se recuerda que no existe impedimento alguno para el consumo de otros productos (pescados, calamares y camarones)

El pasado sábado la Intendencia de Maldonado informó que se había detectado “la presencia de organismos que provocan la marea roja que pueden irritar la vista ya que liberan amoníaco” en las playas El Emir y Punta Negra. Varios lectores de Correo de Punta del Este se comunicaron para contar cómo estaban las diferentes playas a las que habían concurrido. Entre ellos, trabajadores de la playa El Emir, quienes enviaron una imagen de cómo estaba el agua ese día en la que no se detectaba un color rojizo.