Diócesis local emitió decreto que regula la instalación de cinerarios en parroquias, santuarios e iglesias

El servicio no tiene una finalidad económica por lo cual no se podrá pedir retribuciones periódicas, aunque sí se podrá solicitar una contribución única al depositar las cenizas, señala el reglamento

Monseñor Milton Tróccoli, obispo de la Diócesis Maldonado-Punta del Este –Minas dictó en las últimas horas un decreto que establece el reglamento general para los cinerarios parroquiales en el área de su jurisdicción.

Tróccoli explicó a Correo de Punta del Este que el decreto se basa en la constatación del aumento del número de cremaciones que se realizan por distintas causas “no contrarias al sentir de la Iglesia, acompañadas de la aspiración de ofrecer a sus seres queridos un lugar digno y afín con la fe que profesaron en la vida terrenal”.

También informó que los cinerarios estarán abiertos para todo tipo de personas sean estas creyentes cuando vivieron de la fe católica, de otros cultos e inclusive ateos o agnósticos.

El obispo sostuvo que el decreto fue emitido ante la constatación de algunas soluciones no reguladas por la autoridad eclesiástica en referencia al tema.

El jerarca religioso entiende que es responsabilidad de la autoridad eclesiástica establecer normas para todo el territorio diocesano que regulen la materia en forma general para todas las personas jurídicas sujetas a la misma.

El decreto recuerda que la Iglesia manifestó siempre su solicitud por los difuntos dispensando para ellos ayudas espirituales mientras constantemente recuerda el respeto y veneración debidos a sus restos, así como el lugar donde éstos descansan.

El referido decreto señala que si bien la Iglesia aconseja “vivamente que se conserve la piadosa costumbre de dar sepultura al cadáver de los difuntos, sin embargo, no prohíbe la cremación, a no ser cuando se quiera hacer por razones contrarias a la doctrina cristiana, a tenor del canon 1176.

Decreto

El artículo 1º establece que en el ámbito de la Diocésis Maldonado – Punta del Este- Minas podrán construirse cinerarios con el fin religioso de depositar en ellos restos humanos cremados, como signo de descanso eterno y esperanza en la Resurección. El artículo siguiente dice que solo podrán construirse cinerarios contando con la previa autorización por escrito del Obispo, a quien compete juzgar la necesidad y oportunidad de la construcción del mismo.

Paso seguido define que aún cuando los cinerarios no tienen carácter de cementerios, al estar destinados al depósito de restos cremados de los fieles, los mismos han de considerarse como sepulturas, según lo previsto en los cánones 1240 y 1243 y por lo tanto dedicarse o bendecirse según los libros litúrgicos.

Los cinerarios podrán ser instalados en lugares anexos a los templos parroquiales, santuarios o iglesias públicas de la jurisdicción del Obispado. La autorización para la aprobación de los proyectos de construcción de los futuros cinerarios correrá por el propio Obispo.

El Cura Párroco o Rector del Santuario será responsable de la custodia de cada cinerario. El familiar que solicite el depósito de las cenizas de su ser fallecido deberá presentar la partida de defunción, la constancia de cremación o manifestación de la voluntad de la persona que tuvo el propósito en vida de que su cuerpo fuera cremado y sus cenizas depositadas en un cinerario.

Este servicio prestado por la Diócesis no tiene una finalidad económica por lo cual no se podrá pedir retribuciones periódicas, aunque si se podrá solicitar una contribución única al depositar las cenizas para el mantenimiento del cinerario la que podrá ser abonada en pagos sucesivos.