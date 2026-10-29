Director de Vivienda respondió a reclamos por el realojo del Kennedy y negó promesas políticas

El director del Departamento de Vivienda y Desarrollo Barrial de la Intendencia de Maldonado, Alejandro Lussich, se refirió este miércoles a los reclamos de un grupo de mujeres vinculados al realojo del Kennedy y a las críticas sobre las adjudicaciones de viviendas.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el programa La Página Central de La Revista de la emisora local FM GENTE.

Entre los casos planteados se encuentra el de una mujer que, junto a sus hijos, ingresó el domingo por la noche a una vivienda que estaba tapiada. Según había contado la misma mujer a la emisora, vivió varios años en el asentamiento Kennedy, aunque no fue censada en su momento y actualmente exige una solución habitacional.

Lussich informó que esa propiedad se encuentra en un proceso administrativo orientado a definir su eventual desadjudicación, luego de una actuación judicial relacionada con un caso de drogas. Señaló que el inmueble había sido tapiado de forma preventiva y que el ingreso, tras romper el tapiado, configura un delito de usurpación y daño.

Si bien expresó comprensión por la situación de la mujer, cuestionó el recurso a una ocupación ilegal como mecanismo para obtener una respuesta habitacional. En ese contexto, recordó que la Intendencia mantiene registradas más de 350 situaciones de emergencia habitacional, además de miles de solicitudes de vivienda.

Presuntas promesas políticas

El jerarca también respondió a los cuestionamientos referidos a las adjudicaciones del realojo del Kennedy y a las versiones que indican que algunas personas habrían recibido viviendas luego de participar en la campaña electoral.Lussich negó de forma rotunda que desde el Departamento de Vivienda se le hubiera prometido una solución habitacional a la mujer que reclama. Asimismo, indicó que no se lograron constatar los antecedentes de residencia que ella presentó ante la Intendencia.“Si alguien le prometió algo, que le vaya a reclamar al que le prometió”, afirmó al referirse a las eventuales promesas realizadas durante la campaña.

Cómo se definieron las adjudicaciones del realojoEl director explicó que el programa de realojo del Kennedy priorizó a las familias que permanecían en el asentamiento al momento de ejecutarse las obras. No obstante, aclaró que el complejo también alberga a familias provenientes de otros barrios, como El Placer y San Antonio II, así como a personas que habían recibido soluciones habitacionales municipales por situaciones de vulnerabilidad. Agregó que, una vez finalizado el realojo del Kennedy, las viviendas que quedaron disponibles se destinaron a atender otras emergencias, de acuerdo con las evaluaciones de los técnicos sociales y las prioridades establecidas según el nivel de vulnerabilidad de cada familia.

Convenio para hogares monoparentales

Por otra parte, Lussich anunció que la Intendencia avanza en un convenio con el Ministerio de Vivienda para desarrollar un complejo habitacional piloto orientado a hogares monoparentales. El director señaló que existe una especial preocupación por aquellas familias en las que una sola persona debe sostener económicamente el hogar y hacerse cargo de los hijos, una realidad que dificulta tanto el pago de un alquiler como el acceso a una vivienda. Según explicó, este plan no resolverá la totalidad de la demanda habitacional, pero buscará brindar una respuesta concreta y específica a este tipo de hogares.

Fuente: FM GENTE