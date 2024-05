Dos ataques a balazos contra casas del barrio Sarubbi en menos de 24 horas

Poco antes de las 21 horas de este miércoles, dos individuos a bordo de una motocicleta la emprendieron a tiros contra una casa ubicada en Brazo Largo esquina Cachimba del Rey. Los vecinos del lugar denunciaron el hecho, en el que no hubo que lamentar víctimas ni heridos, y de inmediato concurrió al lugar personal de URPM, PADO y Guardia Republicana. Con los datos logrados sobre las características de los autores y del vehículo en el que circulaban, se dispuso una alerta a todas las unidades. En forma casi inmediata otro móvil policial reportó haber visto la moto mencionada con los dos sujetos abordo, quienes al percatarse de la presencia policial intentaron darse a la fuga. No obstante, y luego de una corta persecución ambos fueron detenidos. Se trataba de dos individuos de 18 y 19 años a los que se les incautó una balanza de precisión y dinero pero no el arma, de la que se presume se despojaron en algún momento. Las actuaciones continúan a cargo de Investigaciones de zona operacional II.

Otro

Pero la situación en el barrio Sarubbi sigue preocupando, ya que en la mañana de este jueves, se registró un hecho similar. Esta vez un solo individuo, que conducía una moto y se desplazaba desde Avenida Aiguá hacia Maldonado Nuevo, disparó al menos 12 veces hacia una vivienda.

En el momento que ocurrió el hecho, había gran movimiento de tránsito en la vía pública. La emisora FM GENTE informó que en un video enviado a la citada radio se ve cómo un motociclista que pasaba por el lugar frenó a tiempo al ver que había un hombre disparando.

En la vivienda hubo daños en la ventana y en un televisor. Policía Científica continúa con la investigación para esclarecer los hechos.

En base a FM Gente