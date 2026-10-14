Dos condenados por hurto de arma en balneario Buenos Aires

El 9 de octubre una mujer denunció en la seccional policial el hurto de una pistola calibre 9 mm con seis cartuchos en su vivienda de la calle 40, en el balneario Buenos Aires. Según relató, se ausentó del domicilio por poco más de una hora y al regresar comprobó que habían forzado una ventana de un dormitorio, revuelto el interior de la casa y dañado las cámaras de seguridad. Personal del Área de Investigaciones de la Zona Operacional IV realizó un trabajo que incluyó análisis de información, recopilación de testimonios y revisión de registros fílmicos. De esa forma identificó a dos hombres como presuntos autores: D.A.D.M.P., de 31 años y con antecedentes penales, y L.G.L.R., de 32 años y sin antecedentes.En coordinación con la Fiscalía, el 11 de octubre se ejecutaron órdenes de allanamiento y detención en domicilios de Piriápolis y Pan de Azúcar. En los procedimientos se incautaron cartuchos calibre 9 mm, prendas de vestir y herramientas vinculadas al hecho, y se recuperó el arma hurtada. Los sospechosos fueron detenidos en la intersección de las calles Núñez y Lizarza, en Pan de Azúcar, donde además se secuestró el automóvil utilizado en el delito. La Fiscalía Letrada de 4.º Turno dispuso la conducción de los detenidos a su sede para la indagatoria. El 12 de octubre, el Juzgado Letrado de 11.º Turno condenó a D.A.D.M.P. como autor de un delito de hurto especialmente agravado a 18 meses de prisión. A L.G.L.R. lo condenó por el mismo delito a 16 meses de prisión, pena que será sustituida por un régimen de libertad a prueba por igual plazo. Durante los primeros seis meses deberá cumplir arresto domiciliario total y, luego, residir en el domicilio denunciado, someterse a la orientación y vigilancia de la DINAMA, presentarse semanalmente en la seccional policial correspondiente y realizar servicio comunitario una vez por semana durante dos horas.