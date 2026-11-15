Dos jóvenes fueron condenados a dos años de penitenciaría por venta de drogas

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de Investigaciones de la Zona Operacional II y culminó con el allanamiento de una vivienda en avenida Ferreira Aldunate, donde se incautó marihuana, balanzas de precisión y un arma de aire comprimido

La Justicia de Maldonado dispuso la condena de dos hombres, de 18 y 20 años, a la pena de dos años de penitenciaría efectiva tras comprobarse su responsabilidad en la comercialización de sustancias estupefacientes al norte de la capital departamental.

El caso se inició semanas atrás, cuando personal del Área de Investigaciones de la Zona Operacional II comenzó a seguir los movimientos de dos individuos mayores de edad sospechados de vender drogas desde una finca ubicada sobre avenida Ferreira Aldunate.

Bajo las directivas de la Fiscalía Letrada de 5.º turno, los investigadores reunieron elementos probatorios que confirmaron que el inmueble operaba como un punto de acopio y distribución. Con estas evidencias, el representante del Ministerio Público tramitó la correspondiente orden de allanamiento.

El operativo y la condena

El procedimiento se concretó el pasado 12 de noviembre. Al inspeccionar la vivienda, los efectivos policiales incautaron un frasco y dos bolsas con cierre hermético (tipo ziploc) que contenían sustancia vegetal —posteriormente identificada como marihuana—, además de dos balanzas de precisión, un teléfono celular y una pistola de aire comprimido.

En el lugar fueron detenidos los ocupantes de la finca, identificados con las iniciales C.N.M.P., de 20 años, y T.T.P., de 18, ambos carentes de antecedentes penales, quienes fueron trasladados a dependencias policiales.

Tras prestar declaración en sede fiscal el 13 de noviembre, los detenidos fueron conducidos al Juzgado Letrado de 4.º turno de Maldonado. Finalizada la audiencia, la Justicia los condenó como autores penalmente responsables de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes, imponiéndoles a ambos la pena de dos años de penitenciaría.