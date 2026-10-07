Dos personas formalizadas por usurpación en Sauce de Portezuelo y Ocean Park

Luego de varios meses de un intenso y minucioso trabajo de investigación, personal del Destacamento Sauce de Portezuelo logró reunir elementos de relevancia en el marco de diversas actuaciones vinculadas a presuntos delitos de usurpación registrados en los balnearios Sauce de Portezuelo y Ocean Park.

La investigación demandó un importante despliegue policial y la realización de numerosas tareas de campo, entre ellas averiguaciones en la zona, ubicación y entrevista de testigos, indagatorias a personas vinculadas a los hechos, inspecciones y constataciones en distintos inmuebles, así como relevamientos fotográficos y recopilación de información y documentación de interés para la investigación. Asimismo, los efectivos realizaron un seguimiento pormenorizado de cada una de las situaciones denunciadas, procurando establecer las circunstancias en que se habrían producido las ocupaciones, identificar a las personas presuntamente involucradas y reunir elementos que permitieran esclarecer los hechos investigados. Todo el material obtenido durante estos meses fue documentado, analizado y puesto a disposición de la Fiscalía competente, manteniéndose una labor coordinada que permitió avanzar progresivamente en la investigación.

Formalizaciones

Finalizadas las instancias judiciales, el día 6 de octubre, el Juzgado Letrado de 11.º Turno dispuso la formalización de una mujer de 34 años y un hombre de 39 años de edad, ambos sin antecedentes penales, por la presunta comisión de reiterados delitos de usurpación agravados, en calidad de autores. Se dispuso para ambos imputados la fijación de domicilio y no modificarlo sin dar conocimiento a la Sede, y la presentación a la seccional policial de su domicilio una vez por semana, ambas medidas por el plazo de noventa (90) días.

Asimismo, se intimó la desocupación de los inmuebles en un plazo de quince (15) días, tanto con respecto al hombre como a la mujer.

El procedimiento constituye la culminación de una investigación desarrollada durante varios meses, destacándose la constancia, profesionalismo y compromiso de los funcionarios actuantes, quienes llevaron adelante múltiples diligencias hasta lograr reunir los elementos necesarios para el avance de la causa.