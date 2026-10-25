Dos seccionales concentran más de la mitad de los hurtos, rapiñas y homicidios de Maldonado

Las seccionales Primera (Maldonado) y Sexta (Maldonado Nuevo) de la Jefatura de Policía de Maldonado concentraron entre enero y setiembre de 2026 más de la mitad de los hurtos, las rapiñas y los homicidios del departamento. Así surge del mapa del delito que elaboró Correo de Punta del Este con los registros por jurisdicción policial.

En esos nueve meses hubo 5.221 hurtos, 58 menos que en el mismo período de 2025, además de 107 rapiñas y 15 homicidios. Llevado al calendario: 19 hurtos por día, una rapiña cada dos días y medio y un homicidio cada 18 días.

La Seccional Primera encabeza las tres listas. Allí se denunciaron 1.781 hurtos (34,1 %) y 40 rapiñas (37,4 %), y ocurrieron 5 de los 15 homicidios, un tercio del total. Son 6,52 hurtos diarios y una rapiña cada 6,8 días.

La Sexta aparece segunda en todos los casos, con 924 hurtos (17,7 %), 27 rapiñas (25,2 %) y 3 homicidios. Allí se denuncian 3,38 hurtos por día, y la proporción de rapiñas queda por encima de la media: 2,92 por cada 100 hurtos. Sumadas, las dos jurisdicciones reúnen 2.705 hurtos —el 51,8 %—, 67 rapiñas, casi dos de cada tres, y 8 de los 15 homicidios.

El dato que rompe el patrón está en la Seccional Tercera (Pan de Azúcar). Con 169 hurtos, apenas el 3,2 % del total, es la tercera en rapiñas: 12, el 11,2 % del departamento. Allí se denunciaron 7,1 rapiñas por cada 100 hurtos, cuando en el departamento son 2,05. Es una rapiña cada 23 días en una zona que registra menos de un hurto diario. Tuvo además un homicidio. Con la Primera y la Sexta, la Tercera completa el 73,8 % de las rapiñas del departamento.

La Undécima (Piriápolis) y la Décima (Punta del Este) muestran el perfil opuesto. Son tercera y cuarta en hurtos, con 679 y 649, pero registraron 7 rapiñas cada una, y la proporción baja a una por cada 100 hurtos. Juntas reúnen la cuarta parte de los hurtos (25,4 %) y apenas el 13,1 % de las rapiñas. La Undécima sumó 2 homicidios y la Décima, 1. La Segunda (San Carlos), con 429 hurtos (8,2 %) y 5 rapiñas, tuvo también 2 homicidios, el 13,3 % del total.

La Duodécima (La Barra) cerró el período con 331 hurtos —1,21 por día—, 5 rapiñas y ningún homicidio. La Prefectura registró 135 hurtos y 2 rapiñas, sin homicidios.

En la Novena (paraje La Coronilla) se denunciaron solo 9 hurtos —uno por mes— y ninguna rapiña, pero hubo un homicidio.

El mapa ordena las 14 jurisdicciones —trece seccionales y la Prefectura— según los casos de cada delito y su peso en el total del departamento. No considera cuánta gente vive en cada zona ni la población flotante: muestra dónde se concentran los hechos, no el riesgo por habitante. Para comparar zonas de distinto tamaño, se calcularon las rapiñas por cada 100 hurtos.

Solo seis jurisdicciones tuvieron los tres delitos: Primera, Segunda, Tercera, Sexta, Décima y Undécima. En el otro extremo del mapa quedan la Cuarta (Pueblo Edén), la Séptima (Pueblo Garzón) y la Decimotercera (José Ignacio), sin rapiñas ni homicidios y con 15, 2 y 16 hurtos. La Séptima, con dos hurtos en nueve meses, es el punto más bajo del mapa. La Quinta (Balneario Solís) y la Octava (Aiguá) sumaron una rapiña cada una. Siete jurisdicciones llegaron a setiembre sin homicidios; los 15 casos se repartieron entre las otras siete.