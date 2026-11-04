Edil Elinger reclama información sobre destino de la calle Manuel Gutiérrez Varona

El edil colorado Eduardo Elinger presentó un pedido de informes ante la Junta Departamental de Maldonado para conocer el estado actual del tramo de la calle Manuel Gutiérrez Varona, en la zona de Playa Mansa, que fue desafectado del dominio público en 2017. La solicitud fue dirigida al presidente de la Junta, Osvaldo Matteu, y a través de él al intendente Miguel Abella y al Departamento de Gestión Territorial.

El pedido se fundamenta en la Resolución N.º 153/2017, correspondiente al Expediente N.º 160/2017, mediante la cual la Junta otorgó anuencia para desafectar un tramo de la vía pública en el marco del emprendimiento inmobiliario FENDI Château Residences. Esa operación contempló la permuta de la superficie desafectada por otro terreno de propiedad particular destinado a la construcción de una nueva calle pública, cuya apertura y acondicionamiento debían ser asumidos íntegramente por el interesado. Además, por la diferencia de superficies se estableció una compensación económica de US$ 707.000 a favor de la Intendencia Departamental de Maldonado.

La resolución dispuso expresamente que la nueva calle debía quedar efectivamente librada al uso público y que la anterior debía mantenerse abierta hasta que ello ocurriera.

Elinger señala que la nueva vía construida junto al edificio Samambaia se encuentra actualmente cerrada al tránsito y ocupada por contenedores y otros elementos vinculados a las obras del emprendimiento, funcionando como obrador.

Informaciones

Ante esta situación, el edil solicita que se informe si la nueva calle está formalmente incorporada al dominio público departamental y habilitada como vía pública, con indicación de los actos administrativos correspondientes. También pide saber si existe autorización de la Intendencia para mantenerla cerrada, restringiendo la circulación de peatones y vehículos, y en caso afirmativo, qué dependencia la otorgó, mediante qué resolución, por qué plazo, con qué fundamentos y bajo qué condiciones.

Asimismo, consulta si se autorizó la instalación y permanencia de contenedores, obradores, materiales de construcción u otros elementos sobre la calle o espacios públicos linderos, y si existe algún canon, tasa o contraprestación económica por la ocupación del espacio público, con detalle de concepto, monto, período y cumplimiento de pagos.

Requiere información sobre qué controles, inspecciones o actuaciones administrativas se realizaron para verificar el cumplimiento de la Resolución N.º 153/2017, y si se verificó técnicamente que la nueva vía reúne condiciones de apertura, acondicionamiento, accesibilidad, seguridad y circulación.

El edil pregunta además si existe un plazo establecido para el retiro de los elementos de obra y el restablecimiento de la libre circulación, si el Ejecutivo Departamental considera que la situación actual se ajusta a las condiciones de la resolución de 2017 con los fundamentos técnicos y jurídicos correspondientes, y si se dispusieron medidas para garantizar que la calle permanezca librada al uso público o, en caso contrario, cuáles se prevé implementar.

Por último, solicita la remisión de copias de resoluciones, autorizaciones, informes técnicos, actas de inspección, permisos de ocupación y demás actuaciones vinculadas a la situación actual.

Normas e interés general

En la fundamentación, Elinger aclara que el pedido no cuestiona la inversión privada ni el desarrollo inmobiliario, actividades que reconoce como importantes para el crecimiento económico y el empleo en Maldonado. Subraya, sin embargo, que ese desarrollo debe realizarse con estricto cumplimiento de las normas y con protección del interés general, especialmente cuando se trata de patrimonio público departamental. “Una calle pública no puede transformarse, de hecho, en una extensión permanente de un obrador privado, ni quedar sustraída del uso ciudadano sin las autorizaciones, los fundamentos y los plazos que correspondan”, afirma el edil.

El pedido se formula al amparo del artículo 284 de la Constitución de la República y del artículo 18 de la Ley N.º 19.272.