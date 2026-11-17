Durante la sesión de la Junta Departamental de Maldonado, la edila Carla González (Casa Grande, sublema Juntos para renovar, Frente Amplio) se refirió a la situación de las víctimas de violencia de género en el departamento, en el marco de las conmemoraciones del 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En su exposición González repasó el origen histórico de la fecha y los marcos normativos existentes en el país, y presentó datos locales sobre la demanda de asistencia. Indicó que entre 10 y 15 mujeres acuden semanalmente a la Dirección de Género de la Intendencia por situaciones de violencia, discriminación, problemáticas habitacionales o temas de derecho de familia. Agregó que desde abril del año pasado la Fundación Capullos atendió 152 casos, de los cuales el 60 % requirió asesoría legal y en el 85 % estuvieron involucrados niños, niñas y adolescentes. También mencionó la exclusión laboral y habitacional que afecta a la población de mujeres trans en la zona.

La edila señaló que, según reconocimientos del Director General de Vivienda de la Intendencia, Alejandro Lussich, más de 300 mujeres víctimas de violencia continúan a la espera de una solución habitacional. Indicó que la falta de presupuesto y de alternativas concretas genera dificultades para muchas de ellas y sus familias. Asimismo, González propuso actualizar la legislación nacional para abordar de manera más efectiva la violencia digital (acoso en redes, control y difusión no consentida de material íntimo) y pidió a las autoridades la asignación de recursos económicos y respuestas habitacionales.

Cerró su intervención destacando el 25N como una fecha de compromiso para que todas las personas puedan vivir libres, seguras y con un lugar donde empezar de cero.