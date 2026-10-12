Editorial de fantasía de Maldonado participa por primera vez en la Feria Internacional del Libro de Montevideo

Goblin & Son Publishing, editorial de fantasía fundada en Maldonado por Marcelo Reperger, se sumó por primera vez a la Feria Internacional del Libro de Montevideo, una de las principales citas culturales del país.

La editorial del interior participó junto a las librerías independientes en el stand de La Librería de la Ciudad, organizado por la Intendencia de Montevideo. Llevó un libro propio y una carpeta de proyectos en marcha.

En el marco de la feria se realizó la presentación oficial en Montevideo de El increíble viaje de Finn Bowen, novela de Marcelo Reperger. Durante la actividad, el autor compartió el proceso de creación de la obra, que le llevó 12 años, desde el origen de la idea hasta su publicación, y se refirió al lanzamiento de la editorial dedicada al género fantástico.También se desarrolló un conversatorio sobre los desafíos de editar desde el interior, con la participación de Leonardo Lesci (Huri Arte y Edición, Colonia), Mario Pons (Editora del Norte, Paysandú) y Marcelo Reperger (Goblin & Son Publishing, Maldonado).Desde la editorial destacan que hacer fantasía en Uruguay no es lo habitual, pero que el género encuentra a sus lectores. Invitaron a quienes disfrutan de mundos imaginarios, viajes épicos e historias con magia a conocer su propuesta.Más información sobre Goblin & Son Publishing está disponible en www.goblinandson.com.