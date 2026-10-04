Editorial Morisqueta suma nuevos reconocimientos internacionales para dos de sus títulos infantiles

La editorial uruguaya Morisqueta continúa consolidando la proyección internacional de su catálogo infantil. En las últimas semanas, dos de sus publicaciones recibieron importantes distinciones de instituciones dedicadas a la literatura para niños y jóvenes: La pelota, de Felisberto Hernández, con ilustraciones de Diego Bianki, fue seleccionada para integrar The White Ravens 2026; mientras que Las canciones de Natacha, de Juana de Ibarbourou, ilustrado por Alicia Baladan, recibió una mención especial del Banco del Libro de Venezuela y una Medalla de Oro en los Moonbeam Children’s Book Awards 2026.

La pelota fue seleccionada por los especialistas de la International Youth Library de Múnich para integrar The White Ravens 2026, su prestigiosa selección anual de literatura infantil y juvenil internacional. La edición 2026 reúne 216 libros en 46 lenguas, provenientes de 62 países y territorios, escogidos entre los miles de ejemplares que cada año recibe la biblioteca.

La selección distingue publicaciones por su calidad literaria y artística, la relevancia de los temas que abordan y, en algunos casos, por el carácter innovador de su propuesta editorial y visual.

Fundada en 1949, la International Youth Library desarrolla una tarea de investigación, conservación, difusión y promoción de la literatura infantil y juvenil de todo el mundo. Su equipo de especialistas trabaja durante todo el año sobre publicaciones en diferentes lenguas y regiones, en diálogo con editores, instituciones, investigadores y especialistas internacionales. El catálogo The White Ravens, su principal publicación anual, se ha convertido en una herramienta de referencia para editores, bibliotecarios, investigadores, agentes y profesionales interesados en conocer algunas de las propuestas más destacadas de la producción contemporánea para niños y jóvenes más allá de las fronteras nacionales.

“Una pequeña joya”

La reseña dedicada a la edición de Morisqueta pone el acento tanto en la vigencia literaria del texto de Felisberto Hernández como en la interpretación visual de Diego Bianki. Define a La pelota como “una pequeña joya” dentro de la obra del escritor uruguayo y destaca la capacidad de Hernández para condensar, en muy pocas palabras, la intensidad de las emociones infantiles: el deseo de un niño por tener una pelota de colores, la frustración ante la imposibilidad económica de su abuela, el rechazo de la pelota que ella confecciona con retazos y, finalmente, el consuelo que encuentra en esa misma figura exigente y afectuosa.

La valoración se detiene especialmente en las imágenes de Bianki, cuya construcción visual —cercana a un escenario poblado por juguetes de madera multicolores— logra capturar la materialidad de la pelota, el vínculo entre los protagonistas y, sobre todo, “la nostalgia de los recuerdos de infancia”. Texto e imagen construyen así una lectura contemporánea de un relato profundamente ligado a la memoria, el deseo y los afectos.

Los títulos de The White Ravens 2026 tendrán además una importante difusión internacional: la selección será presentada por la International Youth Library durante la Feria del Libro de Frankfurt, que se celebra del 7 al 11 de octubre de 2026, mientras que todos los libros elegidos estarán exhibidos en su stand durante la Bologna Children’s Book Fair 2027, uno de los principales encuentros mundiales de la edición infantil.

“Un diálogo poético”

A este reconocimiento se suman dos importantes distinciones para Las canciones de Natacha, la edición de Morisqueta que recupera los poemas de Juana de Ibarbourou a través de las ilustraciones de Alicia Baladan. El libro recibió una mención especial del Banco del Libro de Venezuela, institución fundada en Caracas en 1960 y referente latinoamericano en la investigación, promoción y difusión de la literatura infantil y juvenil. El Banco del Libro es, además, la sección venezolana de IBBY —International Board on Books for Young People—, una de las principales redes internacionales dedicadas al libro para niños y jóvenes. Desde hace décadas, la institución desarrolla una reconocida tarea de evaluación, selección y recomendación de publicaciones destinadas a niños y jóvenes. Sus selecciones se han convertido en una referencia para autores, ilustradores, editores, bibliotecarios, docentes, mediadores de lectura y libreros de la región. En el caso de Las canciones de Natacha, la reseña del Banco del Libro parte precisamente de una pregunta central para el proyecto de Morisqueta: qué sentido tiene volver a editar hoy un texto que ya pertenece al patrimonio literario y qué puede aportar una nueva edición a la experiencia de lectura.

El crítico Jaime Yáñez señala que el desafío del libro está en conseguir que el regreso a un poema clásico sea algo más que su mera repetición. Y encuentra la respuesta en el trabajo de Alicia Baladan: sus ilustraciones no funcionan como una traducción literal de los versos, sino que establecen con ellos “un diálogo poético”, toman el universo de la canción de cuna como punto de partida y abren nuevas posibilidades de interpretación. Para Yáñez, allí reside precisamente el logro de la edición: las imágenes permiten descubrir dimensiones latentes en la poesía de Juana de Ibarbourou y transforman la lectura en una experiencia nueva. La reseña define el libro como “una lúcida revisión que nos invita, como lectores, a redescubrir con agudeza la obra de una de las voces más importantes de Hispanoamérica”, destacando tanto la potencia de las imágenes originales de la poeta como las nuevas resonancias que adquieren al encontrarse con la obra de Baladan.Las canciones de Natacha recibió además una Medalla de Oro en los Moonbeam Children’s Book Awards 2026, programa estadounidense dedicado exclusivamente a reconocer la calidad y la innovación en la literatura infantil y juvenil. Creados en Estados Unidos en 2006, los Moonbeam celebran en 2026 veinte años de trayectoria. A lo largo de estas dos décadas han distinguido libros infantiles y juveniles en numerosas categorías, desde el libro álbum y las primeras lecturas hasta narrativa para lectores medios y literatura juvenil, valorando especialmente la calidad, la creatividad y la capacidad de las publicaciones para estimular la imaginación y la curiosidad de nuevos lectores.La convocatoria tiene alcance internacional y reúne cada año publicaciones de editoriales, autores e ilustradores de diferentes países. Los libros son evaluados por profesionales vinculados al mundo editorial, el diseño, la crítica, las librerías y las bibliotecas, atendiendo tanto a su contenido y originalidad como a la propuesta visual y la calidad integral de la edición.

La Medalla de Oro obtenida por Las canciones de Natacha sitúa así al libro dentro de las obras especialmente destacadas de la edición 2026 de un premio con dos décadas de trayectoria en el ámbito de la literatura infantil estadounidense y creciente proyección internacional.

La entrega de los Moonbeam Children’s Book Awards 2026 tendrá lugar el sábado 7 de noviembre en Michigan, en el marco del Traverse City Children’s Book Festival.

Antecedentes

Las nuevas distinciones se suman a una trayectoria de reconocimientos nacionales e internacionales obtenidos por Editorial Morisqueta desde la aparición de su primer libro: El Rojo Orgulloso, de Alejandra González, con ilustraciones de Daniel Kondo, primer título publicado por la editorial.

El libro fue seleccionado en 2023 para el Bologna Ragazzi Award – The BRAW Amazing Bookshelf, en el marco de la Bologna Children’s Book Fair, y obtuvo ese mismo año el Premio a las Letras del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, en la categoría Literatura Infantil y Juvenil – Ópera Prima.En 2026, Las canciones de Natacha volvió a situar a Morisqueta en Bolonia al ser seleccionado para integrar el BRAW Amazing Bookshelf, destacando nuevamente una publicación de la editorial dentro del panorama internacional del libro ilustrado. También este año, La pelota y Las canciones de Natacha recibieron el Premio Bartolomé Hidalgo en la categoría Patrimonio y Rescate, reconociendo el trabajo de recuperación y reinterpretación contemporánea de dos figuras fundamentales de la literatura uruguaya: Felisberto Hernández y Juana de Ibarbourou.

La editorial

Morisqueta, fundada en Maldonado en 2022 por Alejandra González y Leonardo Noguez, trabaja en la construcción de un catálogo cuidado en el que literatura, ilustración y diseño dialogan como partes inseparables del libro. Su propuesta combina la recuperación y relectura de autores fundamentales de la literatura rioplatense con nuevas voces y miradas de la edición contemporánea.