El Ascenso ya está en marcha

Rodrigo “Chino” Fernández

Comenzó este fin de semana una nueva temporada para la Divisional Ascenso de Liga Mayor, un torneo en el que año tras año todos los equipos son realmente parejos, donde cualquier equipo le puede ganar a cualquiera y en cada fin de semana la emoción se vive en todas las canchas. Este año disputarán dos certámenes, Apertura y Clausura, en los que jugarán todos contra todos en régimen de local y visitante. Se confeccionará una Tabla Anual sumando los puntos de ambos torneos, los dos equipos con mayor puntaje lograran el ascenso a Primera División.

Repasemos los partidos jugados en la 1era Fecha del campeonato.

EL “MAGO” CANTÓ COMO VISITANTE

Deportivo Gardel le ganó a Central Molino como visitante por 2-1 en el Parque Máximo Benito Moreno, un doblete de Antony Pereira para el “Mago”, mientras que el defensa Paulo Sueiro anotó el gol del “Molino”. En el partido de Reserva fue victoria de Central Molino por 4-2.

EL PALERMITANO PEGA AFUERA

Neptuno se quedó con los tres puntos en su visita a Barrio Perlita en el Parque Guadalupe tras vencerlo por 1-0, el gol fue convertido por Rodrigo Tejera. En el partido de primera hora, los reservas de Barrio Perlita y Neptuno empataron 0-0.

EL MANYA CAROLINO SE HACE FUERTE EN FEUDO AJENO

Peñarol de San Carlos le ganó como visitante a Kennedy 1-0 en el Parque Enrique Porley del club San Martín, el gol de este partido fue convertido por Manuel Rodríguez. En el partido de Reserva también fue victoria del aurinegro carolino por 2-0.

EL BALLENERO ARRANCA CON TODO

Punta Ballena goleó 5-1 a Nacional en el arranque del Torneo Apertura en el Parque Ballenero, los goles del Ballenero fueron convertidos por Maximiliano Olivera en 3 ocasiones, Diego Gutiérrez y Emiliano Zimmer; para el tricolor anotó Cristian Núñez. En el partido de Reserva también hubo triunfo de Punta Ballena, esta vez por 4-1.

CHARRÚAS GANÓ EN CANCHA AJENA

El club Charrúas gana como visitante en el arranque del Torneo Apertura, lo hizo por 2-0 ante San Lorenzo, los goles del equipo vencedor los convirtieron Ezequiel Medina y Federico García, el partido de primera hora se suspendió cuando iban 0-0 a los 55 minutos por un choque de cabezas casual entre dos jugadores. En esta fecha tuvo fecha libre el club Hipódromo El Peñasco.

TABLA DE POSICIONES

PUNTA BALLENA 3

CHARRÚAS 3

DEPORTIVO GARDEL 3

NEPTUNO 3

PEÑAROL (SAN CARLOS) 3

HIPODROMO EL PEÑASCO 0

KENNEDY 0

BARRIO PERLITA 0

CENTRAL MOLINO 0

SAN LORENZO 0

NACIONAL 0



2da Fecha: Charrúas vs Barrio Perlita, Nacional vs Central Molino, Hipódromo El

Peñasco vs Kennedy, Punta Ballena vs Deportivo Gardel, Neptuno vs San Lorenzo. Fecha

Libre: Peñarol (San Carlos)