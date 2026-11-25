El Banco de Previsión Social (BPS) abonó en octubre de 2026 un total de 75.372 prestaciones en el departamento de Maldonado, por un importe de 42 millones de dólares, según datos del organismo. La cantidad de prestaciones registró una variación de 0,06 % respecto a septiembre y el importe, de 0,54 %. Las cifras no incluyen las prestaciones de beneficiarios residentes en el exterior.

A nivel nacional, el BPS abonó en el mismo mes 1.416.129 prestaciones por 772 millones de dólares, equivalentes al 10,59 % del producto interno bruto (PIB) mensual, por lo que Maldonado representó el 5,3 % de la cantidad y el 5,4 % del importe.

Las jubilaciones encabezaron el total departamental, con 28.951 prestaciones por 27 millones de dólares. En cantidad, les siguieron las asignaciones familiares, con 23.035 prestaciones por US$ 1.301.510, y las pensiones de sobrevivencia, con 10.926 prestaciones por US$ 5.931.344.Las pensiones asistenciales sumaron 4.832 prestaciones por US$ 2.162.126. Entre los subsidios, el de enfermedad alcanzó 4.220 prestaciones por US$ 2.440.095; el de desempleo, 3.122 por US$ 2.194.748, y el de maternidad, 286 por US$ 496.383.

La participación de Maldonado en el total nacional varía según el tipo de prestación: el departamento concentró el 7,7 % de los subsidios por desempleo del país y el 7 % de los de enfermedad y de maternidad. En jubilaciones, la proporción fue de 5,5 %; en asignaciones familiares, de 5 %; en pensiones de sobrevivencia, de 4,9 %, y en pensiones asistenciales, de 4,7 %. En cuanto a los ingresos, las contribuciones al régimen de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) en Maldonado sumaron 26 millones de dólares, con una variación de 8,45 % respecto al mes anterior. En todo el país, esas contribuciones totalizaron 513 millones de dólares, con una variación de 10,20 %. El departamento registró 24.172 empresas, 107.394 puestos cotizantes y 92.305 personas cotizantes. Esta última cifra equivale al 6,8 % de las 1.364.181 personas cotizantes del país; los puestos, al 6,7 % de 1.597.912, y las empresas, al 7,5 % de las 323.859 registradas a nivel nacional. Según el BPS, Maldonado tiene una población de 216.808 personas, de las cuales el 48,89 % son hombres y el 51,11 %, mujeres. El 64,13 % de las personas de 65 años y más del departamento cuenta con jubilación.