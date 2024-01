“El busto de Cándido Bonilla”, por Mario Scasso Burghi

La Ruta 39, que es perpendicular a la zona de la costa, fue uno de los caminos más trascendentes desde el punto de vista poblacional y económico del departamento de Maldonado. Unía la zona Norte de la jurisdicción departamental, incluso más influida por Minas, más allá de la Sierra de Carapé, con el polo económico de San Carlos y el administrativo de Maldonado, en las primeras décadas del Siglo XX.

La llegada del ferrocarril a San Carlos y Maldonado en 1910, sin llegar a una terminal portuaria en la bahía, convirtió a Maldonado en una estación final de línea, sólo utilizada para pasajeros y encomiendas y a San Carlos en la terminal del Este, adonde llegaban las tropas de ganado, lana, cueros, granos, para trasladarse al centro de industrialización, exportación y consumo de Montevideo y de distribución de mercaderías desde la capital a la Región Este (incluida Rocha). Casi dos décadas después, en 1928, la línea ferroviaria se extendió a Rocha.

Uno de los ejes de desplazamiento a San Carlos, era la Ruta 39 y esta población declarada “ciudad” en 1930, continuó siendo el centro comercial principal y de la actividad agropecuaria departamental.

Desde el Siglo XIX, en la campaña departamental, existían los denominados “partidos” o “seccionales”, donde estaba situado un juez de paz rural y una comisaría. Uno de ellos era el “de las Cañas”. Esta jurisdicción se extendía por el Valle del Arroyo San Carlos y la Cuchilla paralela “de las Cañas”, lindando por el Norte con el de “La Coronilla”, sobre la Sierra de Carapé y por el Oeste con el “Partido Norte” sobre la Sierra de “Los Caracoles”, paralela a la de “Las Cañas” y por el Sur con el “Partido del Corte de la Leña”, próximo a San Carlos.

Esta zona era uno de los puntos de explotación agropecuaria destacados, asiento de numerosas familias con emprendimientos chacareros en los campos bajos, donde se sembraba en primer lugar trigo, pero también maíz, cebada, sorgo y papas, además de ganado vacuno y ovino, más apto para las zonas de sierra.

Almacén de campaña

La Ruta 39 era el eje transversal del Paraje de “las Cañas”, donde estaban las “poblaciones” de la zona, la comisaría y el local de la Sociedad Rural de “Las Cañas”. También en las primeras décadas del S. XX, estaba instalado el comercio de “Ramos Generales” (almacén de campaña) de Cándido Bonilla. Éste era amplio, tenía dependencias con la “mesa de mostrador” y estanterías de exhibición de productos, expendio de bebidas, sala de “billar” y depósitos anexos. Junto al edificio del “negocio”, estaba la casa-habitación del propietario, casado con María de las Mercedes Sosa. Tuvieron una sola hija: Adriana.

Cándido Bonilla había sido bautizado por el Pbro. Antonio Petrella, con autorización del “Cura Vicario de esta Iglesia Parroquial de la Villa de San Carlos”, el 7 de octubre de 1878, como Cándido Rosalío, hijo legítimo de Don Pío Bonilla y Doña María Passano, nacido el 4 de septiembre del mismo año. Su padre Pío Bonilla era propietario de extensos campos en el Paraje de “Las Cañas”, donde probablemente nació su hijo, dada la desusada demora en “acristianarlo”.

Anexo al edificio del establecimiento, estaba el local escolar de educación primaria de “Las Cañas” (Escuela Rural No. 62) y la vivienda del maestro rural. Me lo mostró el carpintero Febe Batista Ferrer (propietario de la Carpintería San Fernando), que era donde había concurrido de niño y donde su hermano Oliden, había sido maestro y preparado el concurso para cargos en educación primaria, su familia tenía un predio en el paraje. La esposa de Cándido Bonilla, María de las Mercedes Sosa (1888-1964), era maestra y ejerció el magisterio en esa escuela. Había nacido en la República Argentina, pero había sido bautizada en Montevideo en 1890. Muy probablemente el vínculo con Bonilla se estableció al ocupar ese cargo magisterial rural.

Frente al local, del otro lado de la ruta, estaba el local de “feria de ganado” y sus corrales, del que también era propietario Cándido Bonilla y una pista de “carreras de caballos” y “pencas”. También era consignatario de ganado y otros productos: cueros, lana, granos. Poseía una extensión de campo importante y sus propias haciendas. En el año 1945, le arrienda a Conrado Bonilla (padre) de familia carolina, el local de feria y remate de ganado. Dos años después se lo vende. No existía ningún parentesco próximo entre ellos. Existieron por lo menos tres familias Bonilla en Maldonado, probablemente descendientes de inmigrantes canarios de mediados del Siglo XIX, los de San Carlos, Corte de la Leña y Abra de Perdomo (Comisario Braulio Bonilla y el Diputado Waldemar Bonilla), los de “Las Cañas” (Pío Bonilla) y los de Pan de Azúcar (Carlos Bonilla).

Prestigio y relevancia

Su negocio de “bolichero”, hacendado, consignatario de productos rurales y miembro fundador de la “Sociedad Rural de Las Cañas”, le dada un acendrado prestigio y relevancia social y política en el paraje. Era miembro del Partido Colorado, predominante electoralmente en la Administración Departamental durante la primera mitad del Siglo XX. El almacén era además el centro social de la zona, donde se reunían los vecinos, se enteraban de las noticias locales y nacionales, donde se jugaba “a los naipes” y al billar, mientras se tomaba “una cañita”. Recién a mediados de la década del 50, se generalizaron las “radios a pilas”, lo que mejoró la comunicación e información: “lo dio la radio”.

Cándido Bonilla fallece en San Carlos el 25 de abril de 1953, por miocarditis, asistido por el Dr. Dionisio Carrarás Vega. Lo interesante es que su esposa le encarga a un escultor que desconozco, la confección de un busto de metal, que cosa original, no lo instaló en un monumento funerario, en el Cementerio Carolino, donde fue inhumado, sino en el muro del corredor porticado con pilastras y arcos, con balaustrada de ladrillos, configurando “cruces griegas”, sobre una ménsula con moldura, edificado frente al local comercial y al espacio libre de acceso. No pude encontrar registro de quién fue el autor del busto. Fue instalado a mediados de la década de 1950, he recibido versiones sobre que se inauguró, estando el comercio ya a cargo de Díaz.

Luego del fallecimiento de Cándido Bonilla, su esposa vende el establecimiento comercial a José Díaz.Se establece con su hija en San Carlos, donde fallece en junio de 1964, por un AVE hemorrágico, asistida por el Dr. José Araújo Stagnaro. Su hija Adriana, que permaneció soltera, se desplazaba siempre por la ciudad, acompañada de una “dama de compañía”, de raza negra, contemporánea, como exigía su “posición social”. Fue una gran colaboradora del Pbro. Honorio Quintana en la erección de la “Parroquia de La Cuchilla” (San Pío X), para lo que se adquirió para templo un edificio, construido originalmente para cine.

La evolución económica del departamento, volcado al desarrollo turístico de la franja costera, fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, con el freno que ocurrió por el Gobierno del Gral. Perón en la Argentina a principios de la década de 1950 y el gran impulso de fines de los 70, despobló la campaña, concentrando la población en las ciudades, incorporada al sector servicios. Los campos fueron explotados con ganadería bovina, desplazando a la ovina, con menor necesidad de “mano de obra rural”, desapareciendo las chacras de cultivos. Esto llevó a la concentración de la propiedad de los predios, aumentando la extensión de las fincas. La disminución de la población, la pavimentación de la R 39 y el mejoramiento de los transportes, llevó a que los escasos vecinos de la zona de “Las Cañas”, dependieran más de su aprovisionamiento y recreo, de los centros urbanos, en especial San Carlos. También llevó a la residencia de muchos propietarios de establecimientos rurales, que se extendieron sobre varios anteriores predios de explotación, a residir en áreas urbanas. Esto llevó a la decadencia y desaparición de los “almacenes de campaña”.

El antiguo comercio de Cándido Bonilla persiste en su actividad comercial y como centro “social” del paraje, aunque su antigua “mesa de billar” y las mesas “de naipes”, estén mucho menos concurridas que antaño. Los actuales concurrentes y aún el propietario, desconocen la identidad y procedencia del busto instalado en la fachada de acceso al local. Sic transit gloria mundi.

Dr. Mario Scasso Burghi



Genealogista: María Felicia Sanguineti Sosa.

Testimonios de: Febe Batista Ferrer, Dr. Conrado Bonilla, Cnel. Daoíz Bonilla y Danubio Brito.

Bibliografía

Historia de Maldonado. Tomo II. – María A. Díaz de Guerra. 1988.