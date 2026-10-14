El edificio de la antigua Estación del Ferrocarril de Maldonado, por Mario Scasso

El edificio de la Estación Ferroviaria de la Ciudad de Maldonado, se ubica actualmente sobre la Avd. Gral. José Artigas (trayecto de las vías). Su ingreso es sobre la Calle “Batalla del Cerrito”. Es la actual sede del Municipio local.

Este edificio fue construido por la empresa “Ferrocarril Uruguayo del Este”, subsidiaria del “Ferrocarril Central del Uruguay” (empresa británica: “Central Uruguay RailwayCompanyLimited”). Las iniciales (FCEU), son las que se encuentran en las rejas de hierro forjado de las entradas al pasillo abovedado central del edificio. Fue construido entre 1909 y 1910, siendo inaugurado el 27 de julio de 1910, al iniciarse el tránsito de trenes de pasajeros y carga, desde la línea ferroviaria Estación “La Sierra” y la Ciudad de Maldonado, estableciendo la conexión con la capital del país. El edificio cuenta con 116 años de construido, siendo uno de los edificios característicos de la ciudad, en la primera mitad del S.XX.

Se erigió al concluir la primera década del S.XX, a las afueras del casco urbano, conectándose a éste, en la prolongación de la Calle “Dr. Román Bergalli”, por una senda de trayecto oblicuo: “el Camino a la Estación”, ahora denominado “Calle Joaquín Suárez”, por entonces un “descampado”. Recién en la década de 1940, se fraccionarían y poblarían estos terrenos, constituyendo el populoso “Barrio Rivera” y las manzanas más próximas el “Barrio de la Estación”. Hasta la década de 1960, el terraplén de las vías ferroviarias, limitaba por el Este el trazado urbano de la ciudad fernandina. Desde la ciudad, “del otro lado de la vía”, sólo se divisaba alguna casa aislada.

El edificio con techo alto a dos aguas, de chapas, con boardillas, y un frontón triangular que corona la fachada con la esfera circular del reloj. Un destacado atrio de ingreso, con columnas cuadradas, que sostenían tres arcos semicirculares. Las boleterías estaban abiertas al atrio de ingreso, desde el cual se accedía a una gran Sala de Espera de 2da. Clase a la izquierda (con dos ventanas en la fachada principal) y una Sala de 1era. Clase, más reducida de amplitud. Desde ambas se accedía al andén techado, al igual que desde el corredor abovedado central, con rejas. El andén, que recorría todo el edificio frente a las vías, tenía una campana de señal de partida del tren y una pesada balanza para bultos. También desde el andén se accedía al despacho de encomiendas. A la derecha del atrio, estaba la puerta de la oficina del “Jefe de la Estación”. La vivienda del “Jefe”, tenía acceso desde el exterior, por una puerta en la fachada a la derecha del atrio. Las ventanas rectangulares de la fachada principal y la puerta de ingreso a la vivienda del “Jefe” tienen guardapolvos y un almohadillado liso, de cuadrados y rectángulos alternados, que la jerarquizan.

La llegada del ferrocarril a Maldonado, fue impulsada desde 1907, por Julio María Sosa, el diputado colorado, batllista, por el departamento. La población de la ciudad, acogió con un desmedido entusiasmo, la llegada de las vías del nuevo elemento de transporte. El viaje de Montevideo a Maldonado, antes del ferrocarril, llevaba tres días de diligencia, con paradas intermedias en Pando y Solís. Con la llegada de las vías a la Estación “La Sierra” (actual Gregorio Aznárez), en 1895, ya cruzando con doble puente el Arroyo Solís Grande, el traslado a la capital se acortaba a un día de diligencia, “por la costa” o “por San Carlos”. Pero aún era atractivo y aún más cómodo, viajar en un barco de cabotaje “a vapor”, desde el “Puerto de Las Delicias”, al Puerto metropolitano, que se realizaba en menos de un día (12 a 14h). El viaje en ferrocarril a Maldonado (Km. 158, desde Estación Central) desde Montevideo, llevaba unas 4 horas, con las paradas intermedias, a unos 35 km. por hora de promedio. Esto fue encarado como “llegó el progreso”. El plan de la empresa británica, no fue llevar las vías ferroviarias al Puerto de Maldonado, sino concentrar el tránsito de cargas (lana, ganado, trigo, maíz), en Montevideo. Por lo tanto el movimiento portuario de Maldonado, activo desde el S.XVIII, encarado como cargas de calizas, de las canteras próximas (Muelle de “Fierro”) y de harina, encomiendas y de pasajeros (Muelle de Cavallo, anexo al molino), desapareció, sólo reactivado brevemente durante la “Gran Guerra” (1914/18), por el embarque para Buenos Aires, de turba, proveniente de la explotación de la “Turbera de la Cañada de La Aguada” próxima (Turbera de la Cañada).

Esto llevó a San Carlos desde su estación (luego llamada ex San Carlos), establecida al Norte del puente ferroviario sobre el Arroyo Maldonado y al Oeste del pueblo, en el verdadero centro de embarque de tropas de ganado, granos y cargas de lana, que provenían desde Rocha (Lascano, Velázquez, Castillos) y el Norte y Este del departamento (la Coronilla, Las Cañas, José Ignacio y Garzón). Extensos corrales de ganado se establecieron al Oeste del actual Hospital Alvariza y su estación se convirtió en el punto de embarque y desembarque de mercaderías y encomiendas, para el Este del país, lo que impulsó la prosperidad de la población exponencialmente. Recién dos décadas después, se construyó por parte del Estado Uruguayo, en 1928, la línea ferroviaria a Rocha, pero aún así, hasta la década de 1940, San Carlos era el principal centro económico, social y político del departamento. Maldonado, quedó relegada al centro administrativo. En 1930, se construyó la línea ferroviaria a Punta del Este (Km. 164), también por la empresa estatal, pero sólo para el movimiento de pasajeros y encomiendas y cargas de abastecimiento para la población estival turística, pues por oposición de los hoteleros locales, no se llevaron las vías hasta el puerto como estaba proyectado.

Providencialmente estos hechos salvaron la Bahía de Maldonado, de movimiento portuario e industrial, preservándola para el destino turístico, a la par del crecimiento del bosque artificial costero, de especies arbóreas exóticas, que fijó las dunas móviles de arena.

La estación ferroviaria vegetó, con escaso movimiento de pasaje y encomiendas hasta 1988, fecha en que fueron suspendidos los servicios ferroviarios, sin mantenimiento ni inversión, derrotados por la competencia del transporte carretero. Fue adquirido por la Intendencia Municipal. Las vías ferroviarias fueron levantadas y sobre ese espacio se construyó la Avd. Gral. José Artigas.

Primero el edificio se utilizó como local escolar y luego como escuela-taller y finalmente para sede del Municipio de Maldonado en 2017, previa adaptación de sus espacios, para este uso. La antigua Sala de Espera de “2da. Clase” es el Salón de Actos, el atrio de ingreso, se ha transformado en un salón vidriado de atención al público, las otras dependencias en oficinas y la antigua residencia del “Jefe de la Estación”, es donde está la oficina y secretaría del Alcalde y la sala de sesiones del Consejo Municipal y las Bancadas Partidarias.

Dr. Mario Scasso Burghi

Bibliografía

El Ferrocarril Uruguayo del Este. – Laura Adinolfi/Carina Erchini. Almanaque del Banco de Seguros del Estado. 2015.

Historia de Maldonado. Tomo II. – María A. Díaz de Guerra. Int. Mun. de Maldonado. 1988.