El gobierno autorizó a Cipriani operar un casino en La Barra mientras termina el San Rafael

El Poder Ejecutivo autorizó el 10 de noviembre a FO.SA.RA. S.A. —la empresa del grupo Cipriani— a explotar transitoriamente su concesión de juegos de azar en el Hotel Locanda, ubicado en ruta 10 parada 48, avenida Jaureguiberry 24, La Barra. La habilitación tiene un plazo máximo de 24 meses y fue firmada por los ministerios de Economía y Finanzas y de Turismo.

La concesión original data de diciembre de 2020, cuando el Poder Ejecutivo adjudicó a FO.SA.RA. la Licitación Pública Internacional N° 1/2019 para instalar un casino privado condicionado a la construcción de un hotel de lujo y un centro de convenciones dentro del departamento de Maldonado.

Argumento

El contrato se suscribió en enero de 2022 y el plazo previsto para concluir las obras del Hotel Casino San Rafael vencía en noviembre de 2026. La empresa argumentó que el conflicto gremial en la construcción, atrasos de la empresa constructora y condiciones climáticas adversas impidieron cumplir el cronograma.

El Ministerio de Turismo constató que el avance de la obra civil llega al 80%. Para obtener la autorización FO.SA.RA. debió acreditar garantías suficientes de que culminará las obras. La resolución exige respaldo por un mínimo de US$ 33:300.000, que la empresa cubrirá con una declaración jurada de bienes y materiales ya adquiridos, una póliza de seguro vigente por US$ 7:500.000 y una garantía adicional por el monto restante, que deberá presentar antes del 1° de diciembre de 2026, fecha límite so pena de nulidad de la autorización.

La resolución destaca además que el grupo Cipriani ya capacitó a 250 trabajadores para el Hotel San Rafael y que, sin la apertura anticipada, esos empleos no podrían concretarse para la temporada estival. El Locanda —ex Hotel Mantra, remodelado por el mismo grupo— funcionará como sede provisoria hasta que el San Rafael esté operativo. La medida fue adoptada ad referéndum del Tribunal de Cuentas