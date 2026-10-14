El gobierno fijó metas de gestión para todas las cárceles del país; Las Rosas deberá reducir homicidios, suicidios y hospitalizaciones

El Poder Ejecutivo aprobó el 8 de octubre el Compromiso de Gestión entre el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para el año 2026, un instrumento que fija por primera vez metas concretas y medibles para los directores de los 30 establecimientos penitenciarios del país, vinculando el cumplimiento de esos objetivos al cobro de una compensación económica extraordinaria. El establecimiento de reclusión N° 13 de Las Rosas, en Maldonado, está incluido en el convenio y deberá cumplir exigencias específicas en materia de seguridad, rehabilitación y gestión de la información.

Qué es el Compromiso de Gestión

El mecanismo tiene base legal en la Ley N° 18.834 de 2011 y sus modificaciones posteriores, y fue firmado entre el ministerio y la directora del INR. Su objetivo es generar un nuevo modelo de gestión basado en resultados, donde el personal directivo sea evaluado por su capacidad y compromiso con el servicio público. El incumplimiento de las metas implica la pérdida total o parcial de la compensación económica asociada, que se paga anualmente luego de verificar el desempeño de cada unidad.

La Comisión de Compromisos de Gestión, integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, validó las propuestas el 7 de mayo de 2026.

Las metas que deberá cumplir el establecimiento Nº 13 de Maldonado

Meta 1

Herramientas de planificación

La primera meta es condicionante de todas las demás: si no se cumple, el resto de los indicadores no se evalúan. El equipo de dirección de la Unidad N° 13 deberá elaborar y presentar el Plan Operativo Anual 2026 antes del 31 de marzo, un primer informe de avance antes del 24 de julio y un informe final de evaluación antes del 20 de diciembre. Sin estos tres documentos entregados en plazo, ninguna otra meta puede generar compensación económica.

Meta 2

Cero homicidios dentro del establecimiento

Este es uno de los compromisos más exigentes para Maldonado. Los datos del propio decreto revelan que en 2025 se registró un homicidio dentro del establecimiento N° 13. Para 2026, la meta es cero: ninguna persona privada de libertad debe fallecer por homicidio dentro de la unidad. El rango de cumplimiento es claro: cero muertos por homicidio cobra el 100% de la partida, un muerto cobra el 50% y más de uno no cobra nada.

Condicionante para que esta meta sea evaluada es que el equipo directivo realice al menos un taller de sensibilización anual sobre temas que promuevan la prevención de la violencia en contexto penitenciario. El documento recomienda temas como género y diversidad, prevención de la violencia y gestión de conflictos, modelo RNR de riesgo-necesidad-responsividad, enfoque basado en trauma e intervención penitenciaria y gestión de casos, entre otros. La ponderación de esta meta es del 10% del total del compromiso.

Meta 3

Reducir suicidios respecto a 2025

El establecimiento de Maldonado no registró suicidios en 2025, por lo que en 2026 la meta es mantener ese registro en cero. El esquema de pago es el mismo que para homicidios: cero suicidios cobra el 100%, uno cobra el 50% y más de uno no cobra. La ponderación es también del 10%. Esta meta tiene el mismo condicionante de al menos un taller de sensibilización anual, que puede ser el mismo exigido para las metas 2 y 4.

Meta 4

Reducir hospitalizaciones por lesiones

Los datos del decreto revelan que durante 2025 se registraron 14 hospitalizaciones de personas privadas de libertad en el establecimiento N° 13 por lesiones autoinfligidas o producidas en incidentes violentos, uno de los valores más altos del interior del país. Solo Unidad N° 3 Libertad (41), N° 12 Rivera (22) y N° 4B Máxima Seguridad (17) superaron ese número en el total nacional.

Para 2026, la meta de la Unidad N° 13 es reducir ese número respecto al valor base de 2025. El esquema de pago premia cualquier mejora: menos de 14 hospitalizaciones cobra el 100%, exactamente 14 cobra el 50% y más de 14 no cobra. La ponderación es del 10% del total del compromiso.

Esta meta también requiere la realización de al menos un taller de sensibilización anual como condición para ser evaluada.

Meta 5

Aumentar el porcentaje de reclusos en actividades educativas y laborales

Esta es la meta con mayor peso en la ponderación: 70% del total del compromiso para la Unidad N° 13. El indicador mide el promedio anual del porcentaje de personas privadas de libertad que realizan al menos 72 horas mensuales en actividades educativas formales, no formales o laborales, en relación a la población total de la unidad.

Los datos de 2025 muestran que en la Unidad N° 13 solo el 14,9% de los reclusos alcanzó ese umbral mínimo de actividad, el cuarto porcentaje más bajo de todo el sistema penitenciario nacional, superado en baja participación solo por la Unidad N° 25 (1,6%), la N° 4A (11,9%) y la N° 4B (12,8%).

La meta para 2026 es superar ese 14,9%. Cualquier aumento cobra el 100%, mantenerse igual cobra el 50% y bajar no cobra. Dado que concentra el 70% de la ponderación total, esta meta es determinante para el cobro o no de la compensación completa del equipo directivo.

Se consideran actividades válidas la educación primaria y media, la formación docente y universitaria dentro de los cupos otorgados al INR, y la educación no formal mediante talleres y cursos de cualquier tipo. Los informes deben remitirse al Área de Planificación Estratégica del INR dentro de los tres primeros días hábiles de cada mes siguiente.

El contexto de la cárcel local

La Unidad N° 13 de Las Rosas en Maldonado es el único establecimiento penitenciario del departamento. Los datos que emergen del compromiso de gestión revelan una realidad penitenciaria que requiere mejoras significativas, especialmente en el área de rehabilitación: que menos de 15 de cada 100 reclusos participe en actividades educativas o laborales mínimas es un indicador que el propio sistema reconoce como insuficiente y que ahora vincula económicamente a la gestión directiva.

El mecanismo de compromisos de gestión apuesta a que la introducción de incentivos económicos y la medición sistemática de resultados generen un cambio en la cultura organizacional de los establecimientos, promoviendo la profesionalización de las funciones y el desarrollo de tecnologías de la información que protocolicen procedimientos internos. El período de vigencia del compromiso va del 1° de enero al 31 de diciembre de 2026, y los resultados serán publicados en la página web del Ministerio del Interior una vez evaluado el cumplimiento de las metas.