El gobierno prorrogó hasta abril de 2027 la rebaja de nueve puntos del IVA para el sector turístico pagado con medios electrónicos

El Poder Ejecutivo prorrogó hasta el 30 de abril de 2027 la reducción de nueve puntos porcentuales del Impuesto al Valor Agregado aplicable a un conjunto de operaciones vinculadas al turismo, siempre que el pago se realice mediante medios electrónicos. El decreto fue firmado el 1° de octubre de 2026 por el presidente Yamandú Orsi y el Ministerio de Economía y Finanzas.

La medida extiende un beneficio fiscal que viene aplicándose ininterrumpidamente desde octubre de 2021, cuando el Decreto N° 318/021 estableció por primera vez la rebaja de nueve puntos sobre la tasa general del IVA en operaciones turísticas abonadas con tarjeta de débito, crédito u otros instrumentos de pago electrónico. Desde entonces, el beneficio fue prorrogado en sucesivas oportunidades, siendo la última extensión la que vencía el 30 de setiembre de 2026, fijada por el Decreto N° 83/026 de abril de este año.

La norma tiene sustento en la Ley N° 17.934 de diciembre de 2005, que facultó al Poder Ejecutivo a establecer rebajas del IVA en actividades turísticas condicionadas al uso de medios de pago electrónicos, como herramienta de política fiscal para incentivar el sector y promover la formalización de las transacciones comerciales.

La prórroga llega en un momento estratégico del calendario turístico, a dos meses del inicio de la temporada de verano, que concentra la mayor parte de la actividad del sector en Uruguay y en particular en los departamentos costeros como Maldonado, Rocha y Canelones. La rebaja se aplica sobre servicios gastronómicos, alojamiento y otras prestaciones vinculadas al turismo, lo que representa un incentivo concreto tanto para los visitantes extranjeros como para el turismo interno que opta por pagar con medios electrónicos.

El mantenimiento del beneficio hasta abril de 2027 cubre íntegramente la temporada estival 2026-2027 y la Semana de Turismo, los dos períodos de mayor demanda del año para la industria turística uruguaya, consolidando una política que el Estado viene sosteniendo de forma continuada desde hace cinco años como estímulo al sector.