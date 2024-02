El local Ignacio Pignataro se quedó con el vicecampeonato en el Uruguay Longboard Festival

El uruguayo Nacho Pignataro se quedó con el vicecampeonato del Uruguay Longboard Festival presentado por Corona que terminó este domingo en olas divertidas de un metro de cara en la playa Bikini, en Manantiales.

Fue un final de infarto el que se vivió luego de concluida la final ya que necesitando 5,41 para superar al brasileño Jefson Silva, Ignacio Pignataro surfeó una buena ola al final de la serie, colgó los 10 y luego hizo una fuerte curva para finalizar con una maniobra que lamentablemente no completó ya que hubiese sido otra la historia.

Luego de unos largos minutos de contemplación y evaluación por parte de los jueces, Pignataro recibió 5,4. El puntaje final fue de 11,15 a 11,15 pero, como determina el criterio el desempate lo marcó la mejor ola de la serie que fue del brasileño, un 6,4.

Gracias por dos

“Super feliz. Los campeonatos se ganan, se pierden, se pierden más de lo que se ganan pero lo que más queda es el cariño de la gente. Por encima de todo digo gracias a los competidores de todo el mundo. Sin los competidores, sin el staff, los sponsors y la organización; gracias a todos. Gracias, más que nada gracias. Sin todos ustedes no había la fiesta de surfing que tuvimos”, declaró Pignataro luego de salir del agua.

El uruguayo terminó diciendo que las ganas son grandes de repetir el evento anualmente y que se convierta en un clásico.

Por su parte, Jefson Silva, comenzó agradeciendo a la gente de Uruguay por haberlo recibido muy bien: “Siempre surfear contra personas como Nacho es muy difícil porque si tu no consigues la ola van a haber problemas. Yo estoy muy contento, feliz… Nacho es una persona que es hasta difícil de hablar de él, es muy amigo. Estoy contento y muy feliz”.

Brasil vs Brasil

Por su parte, entre las damas, hubo final 100% brasileña, con Luana Soares venciendo a Kate Brandi por muy corto margen: 7,55 versus 7,45.

Esto deja a Soares en el primer lugar en el ranking y, con una etapa restando, en la pole position para reclasificarse a la élite del longboard mundial.

“Estoy muy feliz por ser la campeona aquí en el festival de Uruguay, estoy emocionada y muy feliz de haber ejecutado mi surfing y haber hecho una buena batería, un buen trabajo y ganar el título”, declaró Soares luego de ser consagrada campeona.



Resultados completos

Hombres

Final

1º Jefson Silva (BRA)

2º Nacho Pignataro (URU)

3ºs Piccolo Clemente (PER) y Matías Maturano (PER)

5ºs Tony Silvagni (USA), WendersonBiludo (BRA), Lucas Garrido Lecca (PER) y Surfiel Gil (ARG)

Mujeres

1ª Luana Soares (BRA)

2ª Kate Brandi (BRA)

3ªs María Fernanda Reyes (PER) y Jasmim Avelino (BRA)

5ªs Evelyn Gontier (ARG), Ana Camila Kaspar (PER), AyllarCinti (BRA) y Rayane Amaral (BRA)