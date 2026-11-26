Del martes 1 al viernes 4 de diciembre, el Teatro MACA, del Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry, en Manantiales, recibirá la segunda edición del Festival de Teatro Independiente de Punta del Este para Grupos Emergentes. Se presentarán cinco obras en competencia, la obra invitada “Embutidos Ibargoyen Varela”, de Shumi Gauto, y un homenaje a Federico García Lorca a 90 años de su asesinato.

Todos los grupos seleccionados son de Maldonado; la programación va del teatro físico y el teatro leído al melodrama musical y la creación colectiva.

La apertura será el martes 1 a las 17:45 horas y la clausura, el viernes 4 a las 21:30 horas. Allí se entregarán premios a mejor espectáculo, espectáculo elegido por el público, elenco, actor, actriz, dramaturgia, escenografía, iluminación, diseño de sonido, vestuario y dirección. Integran el jurado Mariana Sagasti, Froilán García y Mario Ferreira.

La dirección general es de Luz Matta y la producción, de Vuelo de Colibrí y el Teatro MACA. El acceso es libre y gratuito, con reserva previa en entradas.macamuseo.org.

El festival nació en 2024 en la sala Benito Stern del Municipio de Punta del Este para difundir el trabajo de los grupos emergentes del departamento. Para su tercera edición, aspira a ampliar la convocatoria a elencos del resto del país y del exterior.