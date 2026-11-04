“El politburó uruguayo”, por Rodrigo Blas

En el sistema político uruguayo comienzan a aparecer señales que, bajo banderas aparentemente incuestionables y propósitos bienintencionados, amenazan con modificar la esencia misma de nuestra democracia.

Una democracia que se ha construido sobre la libertad de participar, de competir, de elegir y de ser elegido.

Hoy aparecen iniciativas que pretenden imponer la dedicación exclusiva a quienes ocupan cargos legislativos, prohibiéndoles desarrollar otras actividades privadas.

¿Y qué hacemos con quien tiene una empresa familiar? ¿Con quien ejerce una profesión, tiene un comercio o ha construido una actividad durante toda su vida? ¿Debe abandonar todo para dedicarse a la política?

Una cosa es prevenir conflictos de interés y otra muy distinta es construir una política integrada exclusivamente por quienes viven de ella.

A esto se suma la pretensión de restringir cada vez más el financiamiento privado de la actividad política.

Naturalmente que deben existir límites, controles y transparencia. Pero ¿por qué un ciudadano no habría de poder apoyar económicamente las ideas o los candidatos con los que se identifica?

El riesgo es terminar fortaleciendo a las grandes estructuras partidarias y cerrando el camino a quienes quieren construir alternativas nuevas.

Recuerdo que cuando comencé en política le dije a Luis Alberto Lacalle Herrera que quería ser candidato a diputado.

Su respuesta fue contundente:

«Agarrá un cajón de Coca-Cola, buscá una esquina, subite al cajón, hacé un discurso y dale para adelante».

Eso era libertad.

La libertad de intentar, de convencer, de competir y de construir un camino político sin pedirle permiso a ninguna cúpula. En Uruguay, dentro de nuestro sistema de partidos, cualquiera puede intentar construir su propia corriente, conseguir apoyos y someterse al voto de la gente.

Pero existen otras concepciones de la organización política. El MPP, por ejemplo, funciona sobre una estructura en la que sus representantes aportan una parte sustancial de sus remuneraciones y reciben del sector una suma determinada, mientras la organización administra el resto.

Es una decisión interna que respeto como tal. Pero encierra una concepción de la política que no comparto.

Porque cuando el partido concentra los recursos económicos, selecciona los candidatos y determina las decisiones políticas, el representante corre el riesgo de depender más de la estructura que de los ciudadanos que lo eligieron.

En ese modelo, los legisladores y representantes terminan siendo seleccionados por la cúpula partidaria, mientras a la gente apenas le queda la posibilidad de legitimar con su voto una decisión que otros ya tomaron.

Un voto válido, sin duda. Pero no necesariamente libre en su capacidad de elegir entre alternativas.

La renovación política deja entonces de ser consecuencia de la voluntad popular para convertirse en una decisión digitada desde arriba. Unos son promovidos y otros jubilados políticamente, no porque la gente así lo haya decidido, sino porque una estructura resolvió quién debe continuar y quién debe dejar su lugar.

Y así se sustituye, silenciosamente, uno de los principios esenciales de nuestra democracia: que sea la gente quien decida quién llega, quién permanece y quién se va.

El partido financia. El partido selecciona. El partido decide. El partido disciplina. Y el legislador puede terminar convertido en un simple levantador de manos. No digo que necesariamente ocurra así. Digo que ese es el riesgo de llevar esa lógica hasta sus últimas consecuencias.

El poder del buró en lugar del poder de la gente. De ahí la imagen del Politburó, aquel órgano de dirección del Partido Comunista soviético donde las decisiones se concentraban en una pequeña cúpula.

No pretendo comparar realidades históricas diferentes. Sí advertir sobre el peligro de una política cada vez más cerrada, profesionalizada y dependiente de sus estructuras.

Quiero partidos fuertes, pero no partidos dueños de sus representantes.

Quiero controles, pero también libertad. Quiero que un comerciante, un trabajador, un profesional o un empresario puedan participar en política sin tener que renunciar a lo que son. Porque el día que para ser candidato haya que pedir autorización a una cúpula, para hacer política haya que depender económicamente del partido y para ejercer un cargo haya que abandonar toda actividad independiente, habremos cambiado mucho más que unas cuantas leyes.

Habremos cambiado la esencia de nuestra democracia.

Prefiero mil veces el cajón de Coca-Cola al Politburó uruguayo.



Rodrigo Blas

Senador de la República

Herrerismo