El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos declaró este lunes el estado de conflicto con el sector empresarial de la industria. El Comité Ejecutivo Nacional se reunió en carácter grave y urgente y aprobó la medida por considerar que las cámaras patronales incumplieron acuerdos ya cerrados en el Consejo de Salarios, en lo que el SUNCA califica como “un ataque directo a la negociación colectiva”.

A partir de este martes 24 de noviembre, el sindicato realizará asambleas sorpresivas y no coordinadas en todas las obras del país para informar a los trabajadores sobre el estado de la disputa. El Comité Ejecutivo quedó además facultado para evaluar medidas de mayor envergadura según cómo avancen las negociaciones.

El núcleo del conflicto son los Fondos Sociales, creados a la salida de la histórica huelga de 1993 y administrados en forma conjunta por trabajadores y empresarios. El SUNCA denuncia que la delegación patronal tomó decisiones unilaterales para recortar beneficios: modificar los criterios de entrega del set de útiles escolares y liceales —lo que dejaría fuera a miles de familias de trabajadores— y cambiar las condiciones de las becas para hijos que cursan estudios terciarios. El sindicato subraya que los fondos están saneados y que el recorte no responde a ninguna emergencia financiera.

Puñalada al corazón

La otra arista del conflicto son las libertades sindicales. El SUNCA acusa a los empresarios de intentar desmantelar los fueros vigentes desde 2006, que incluyen el derecho a asambleas informativas y de seguridad en los lugares de trabajo. “Es una puñalada al corazón del método SUNCA”, señala el comunicado.

El sindicato también llamó la atención sobre el momento elegido para la ruptura: la construcción atraviesa un período de inversiones cuantiosas, no de crisis. Las propias cámaras lo habían destacado públicamente en el Día de la Construcción ante autoridades de gobierno y medios de prensa.