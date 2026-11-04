El taller de cine ¡Corte! Invierno llega por segunda vez a la Escuela 5  

El taller de cine ¡Corte! Invierno, del Festival Internacional de Cine de José Ignacio (JIIFF), se desarrolla por segundo año consecutivo en la Escuela N.º 5 “Alejandro y Samuel Lafone” de Punta del Este. Desde octubre y hasta diciembre, los alumnos de sexto año filman su primer cortometraje, que será proyectado en la decimoséptima edición del festival, entre el 23 y el 31 de enero de 2027.JIIFF se realiza desde hace dieciséis años durante la temporada alta de verano en José Ignacio.

El festival programa una Competencia Internacional de Largometrajes, Largometrajes Fuera de Competencia, una Competencia de Cortometrajes uruguayos y el espacio de industria y formación Working JIIFF.

En ese marco, desde 2021 organiza el taller ¡Corte!, dirigido a niños y adolescentes, que en una semana aprenden a filmar un cortometraje luego exhibido en pantalla grande.

¡Corte! Invierno surgió en 2025 a partir de esa experiencia, con el propósito de ampliar la propuesta a lo largo del año, profundizar el aprendizaje, fortalecer los vínculos y desarrollar un proceso creativo más completo.

Identidad local

La Escuela N.º 5, fundada en 1907, forma parte de la historia de Punta del Este y constituye un referente de la educación pública y de la identidad local. En el taller, los alumnos aprenden diferentes técnicas cinematográficas y recorren todas las etapas del proceso de realización: investigación, creatividad, desarrollo, escritura de guion, rodaje, edición, postproducción y proyección. Además, reciben propuestas y desafíos creativos para trabajar en sus hogares, reforzando los contenidos abordados en clase. El proceso culmina con la proyección del cortometraje durante la próxima edición de JIIFF.

Nuevas vocaciones

¡Corte! persigue dos grandes objetivos. En materia de formación cinematográfica, busca estimular la libertad creativa y la mirada artística, fomentar el desarrollo personal y el trabajo en equipo, y acercar a niños y adolescentes al mundo del cine y a sus profesionales, despertando nuevas vocaciones. En cuanto a la formación de audiencias, procura desarrollar la capacidad de análisis y el pensamiento crítico, promover nuevas formas de comprender el mundo a través de las imágenes y formar espectadores curiosos, participativos e interesados en el cine, generando experiencias significativas que fortalezcan la ciudadanía cultural.

Testimonios

Alumnas de la escuela que participaron de ¡Corte! Invierno 2025 destacan la experiencia. Una de ellas señaló que el taller le enseñó a trabajar la paciencia, a sacarse la vergüenza y a relacionarse mejor con sus compañeros. Otra afirmó que fue algo que nunca imaginó que llegaría a hacer. Una tercera lo describió como una linda oportunidad para aprender cosas nuevas.

¡Corte! Invierno cuenta con el apoyo de la Agencia del Cine y el Audiovisual de Uruguay (ACAU), Musitelli, LaMayor, la Intendencia de Maldonado y el Municipio de Punta del Este