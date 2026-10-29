El Tribunal de Cuentas audita las finanzas de la Junta Departamental

El Tribunal de Cuentas confirmó al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 4° Turno que tiene en curso una auditoría sobre la Junta Departamental, en el marco de la causa penal IUE: 2-20602/2025 contra tres ex funcionarios ediles imputados por fraude y falsificación ideológica.

La fiscalía departamental de Quinto Turno solicitó la intervención del organismo contralor en setiembre de 2025, luego de formalizar ante la jueza Gabriela Azpiroz a José Luis Sánchez, Darwin Carlos Correa Costa y Alexander Infante Caballero. Los tres son expresidentes de la Junta y están investigados por haber contratado a un proveedor que, según el fiscal Jorge Vaz González, jamás realizó las obras que facturó. Los pagos —por más de un millón de pesos— correspondían supuestamente a “cambio y reparación de luminarias y humedades” del edificio legislativo departamental.

Las facturas

La trama, según la acusación, partió de Sánchez. Los fondos públicos se desviaban a su favor mediante una empresa cuyo titular cedía las facturas a su hijo, quien luego le transfería el dinero. El adjudicatario declaró ante la Justicia que “jamás hizo una obra”.

Infante no compareció a la audiencia de formalización del 3 de setiembre de 2025 y fue declarado en rebeldía. Regresó de Argentina días después y quedó bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica. En noviembre sus medidas se modificaron: presentación semanal en seccional policial y prohibición de salida del país. En diciembre, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3° Turno ratificó su imputación.

El equipo auditor del Tribunal de Cuentas visitó la Junta el 12 de enero de 2026. La institución remitió documentación complementaria en marzo. El informe final aún no estaba concluido al 10 de junio de 2026.