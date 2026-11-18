Las elecciones del Banco de Previsión Social se realizarán el próximo domingo 22 y tienen carácter obligatorio para todos los ciudadanos habilitados en los órdenes de activos, pasivos y empresas contribuyentes. Se trata de una instancia de rango constitucional.

En una nota brindada a la emisora local FM Gente, el jefe de la Oficina Electoral de Maldonado, Pablo Braganza, explicó que la habilitación depende estrictamente de la vinculación con el BPS. Quienes no trabajan, se desempeñan en la informalidad o aportan exclusivamente a otras cajas, como la militar o la bancaria, no integran el padrón. En cambio, si una persona aporta a otra caja pero también trabaja en una empresa privada que contribuye al BPS, sí estará habilitada como activo. Un mismo ciudadano puede estar habilitado para votar en hasta tres circuitos distintos si reúne las condiciones simultáneamente, por ejemplo como dependiente, pensionista y propietario de una empresa.

Quienes no concurran a las urnas y no justifiquen su ausencia deberán abonar las multas correspondientes. Activos y pasivos pagan 1 Unidad Reajustable, equivalente a unos 1.900 pesos. Empleados públicos y egresados o docentes de la Udelar abonan el doble, 2 UR, unos 3.800 pesos. En el caso de las empresas y mandatarios, la sanción varía según la cantidad de trabajadores: 6 UR para firmas de hasta 10 empleados, 12 UR para las de 11 a 50 y 20 UR para aquellas con más de 50 dependientes.

Cada vez más

Braganza destacó el fuerte crecimiento demográfico del departamento. Mientras que en la anterior elección del BPS Maldonado contó con 270 circuitos, el próximo domingo dispondrá de 345 mesas receptoras de votos. “No voy a decir que es un crecimiento exponencial, pero es más que importante”, consideró. También compartió un dato que calificó de llamativo: Maldonado cuenta con 652 extranjeros habilitados para votar con cédula de identidad, en su mayoría residentes con empresas establecidas en el departamento, superando a Canelones, que registra 597. “Nuestro padrón crece de forma natural más rápido que el de Canelones, y eso no es un dato menor”, concluyó.

DÓNDE VOTAR: https://www.gub.uy/corte-electoral/comunicacion/publicaciones/padron-habilitados-elecciones-bps-2026

Fuente: FM Gente.