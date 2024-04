Elinger encabezó presentación de la lista “Batllismo 100”

Este jueves en la sala 1 de la Junta Departamental tuvo lugar una conferencia de prensa para dar a conocer a quienes integran la lista “Batllismo 100”, que lleva a Eduardo Elinger a la cabeza y que se presentará en las elecciones internas del 30 de junio. La fecha no fue por casualidad, ya que el 25 de abril se cumplen treinta años de la agrupación. Elinger dedicó palabras a los referentes de las distintas localidades presentes en la actividad, entre los que se encontraba la edila Susana de Armas. Según explicó el experimentado referente local, que también se tomó un minuto para recordar a los “compañeros que ya no están”, él encabezará únicamente la Lista 100 departamental. En declaraciones a los medios de prensa presentes en el lugar, Elinger aclaró que “eso no implica que el resto de los compañeros y ciudadanos no tengan la posibilidad de elegir dentro del Partido Colorado al precandidato nacional que les guste. Son dos hojas de votación distintas; una a la convención departamental y otra a la nacional”. “Yo veo una premura en esta campaña por plantear una cantidad de candidatos a diputado, e incluso se habla de quién va a ser el postulante a intendente. Creo que no se debe apurar a la población”, sostuvo.