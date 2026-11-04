Emotivo homenaje a José “Pepe” Rapetti en la Junta Departamental de Maldonado

La Junta Departamental de Maldonado rindió un sentido homenaje este martes 3 de noviembre a José Luis “Pepe” Rapetti, en reconocimiento a su extensa trayectoria política, profesional y social, así como a su permanente contribución a la comunidad. El acto contó con la presencia del intendente Miguel Abella y del exintendente Enrique Antía, además de representantes de todas las fuerzas políticas.

Durante su intervención, Rapetti —estimado colaborador de Correo de Punta del Este— evocó momentos clave de su vida pública, entre ellos la resistencia a la dictadura militar desde Maldonado y su participación en publicaciones clandestinas que, en aquellos años oscuros, ayudaron a mantener viva la esperanza democrática. También recordó el plebiscito que permitió la recuperación de la democracia en el país.

Al referirse a la actualidad, el histórico dirigente nacionalista valoró el trabajo que se viene realizando y destacó la alternancia de los tres partidos en el ejercicio del gobierno departamental desde el retorno a la democracia. En particular, subrayó los acuerdos alcanzados por el sistema político local en temas sensibles como asuntos sociales, movilidad, ambiente y ordenamiento territorial, así como en la comisión de Punta Ballena protegida.

“Ha habido acuerdo en aquellas cosas que son fundamentales. Eso nos muestra que hay criterios que están por encima de pequeñas disputas, que muchas veces vienen de Montevideo y que no son nuestras”, afirmó. Cerró su discurso con un contundente “Primero Maldonado”.

Palabras

El intendente Miguel Abella destacó que Rapetti forma parte del grupo de grandes dirigentes que ha tenido el departamento. “Han reconocido a una gran persona que ha sido protagonista de la historia institucional de Maldonado; no solamente por su tarea de escribano, sino también por su participación en la vida social de nuestro departamento”, expresó.

Por su parte, el presidente de la Junta, Osvaldo Matteu, señaló que todos los martes se están realizando reconocimientos en vida y recordó la importancia de valorar a aquellos ciudadanos que lucharon por Maldonado y dejaron enseñanzas perdurables.

El homenaje fue impulsado por la edila del Partido Nacional Miriam Dinardi, quien fundamentó la iniciativa en los inicios compartidos en la militancia política y en la intachable trayectoria democrática de Rapetti. Estas distinciones se enmarcan en las facultades del Legislativo departamental para reconocer a quienes realizan aportes significativos a la sociedad, priorizando los méritos por encima de las banderas partidarias.

Su vida

José Luis Rapetti es escribano, está casado con Susana Tizze y es padre de tres hijos y abuelo de cinco nietos. Aficionado al deporte, especialmente al fútbol, ha desarrollado una larga trayectoria como dirigente local y nacional. Además, es hincha ferviente del Club Deportivo Maldonado. En el plano político, siempre militó en el Partido Nacional: fue convencional nacional y departamental desde 1982, candidato a diputado en 1984 y edil durante tres períodos consecutivos. También se desempeñó como director del área notarial de la Intendencia entre 1990 y 2005, e integró como concejal la Junta Local Autónoma y Electiva de San Carlos, desde donde impulsó, entre otras obras, la construcción de un puente sobre el Paso del Guerrero. Parte de su experiencia en la gestión departamental quedó recogida en el libro Tierras públicas y otros temas de interés departamental, publicado en 2023. Desde hace muchos años es colaborador frecuente en Correo de Punta del Este. En el ámbito deportivo, integró la Comisión Fiscal de Deportivo Maldonado y escribió el prólogo del libro Maldonado, su fútbol de ayer, de Danubio Díaz Méndez.