El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) seleccionó 20 emprendimientos liderados por mujeres en la convocatoria Mujeres que Transforman 2026. Entre ellos, cuatro de Maldonado se destacan por el volumen de fondos recibidos: Matilde Seco con Tramma Bambú, Natalia Viera con Treat-Boutique de helados, Ana Paula Milan con Bolsas Maldonado y María Jesús Varela con Cerámicas Timbó.

En total se recibieron 134 propuestas y se eligieron 20 ubicadas en nueve departamentos. Las beneficiarias recibirán fondos no reembolsables de hasta $ 450.000 para financiar sus proyectos. El monto global asciende a $ 6.344.042, un 42,8 % más que en 2025 (seis proyectos adicionales).

Los proyectos de Montevideo y Maldonado lideran la distribución de recursos: 29,8 % y 20,5 % del monto total, respectivamente.

Beneficiarias

En el departamento de Maldonado, Matilde Seco (Tramma Bambú) obtendrá 450.000 para producir lencería y prendas de primera piel a partir de fibra natural de bambú. Natalia Viera (Treat-Boutique de helados) recibirá 300.000 para la elaboración de helados. Ana Paula Milan (Bolsas Maldonado) contará con $ 251.188 destinados al reciclaje de polietileno y María Jesús Varela (Cerámicas Timbó) recibirá $ 300.000 para la fabricación de productos de cerámica y porcelana.

Los proyectos apuntan al fortalecimiento de áreas estratégicas: industrialización y salto de escala, sostenibilidad, economía circular, eficiencia energética, digitalización, innovación y mejora de canales comerciales. El rubro alimentario concentra la mitad de los proyectos ganadores. Casi todas las beneficiarias (19 de 20) reciben apoyos de fondos públicos por primera vez.

La convocatoria, liderada por la Unidad de Desarrollo Social y Género del MIEM, busca promover el empoderamiento, la autonomía económica y la competitividad de las mujeres en el ámbito productivo.