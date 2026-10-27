En el Ascenso la cima está compartida

Se disputó el pasado fin de semana la Fecha 7 del Torneo Clausura de la Divisional Ascenso de Liga Mayor, un certamen que cada año es formidable por la enorme paridad de todos los clubes y donde cualquier resultado se puede dar. Jugadas ya 7 fechas del Clausura hay dos líderes que son Central Molino y San Martín, repasamos los resultados.

UNA TARDE LLENA DE GOLES

Un verdadero partidazo es el que protagonizaron en el Parque Washington Sosa cuando San Lorenzo recibió a Central Molino, el visitante se llevó la victoria en un partido lleno de goles por 4-3.

Central Molino se benefició de una tarde inspirada nuevamente del goleador Ezequiel Medina, el cual anotó 3 goles, el gol restante del visitante fue convertido por el “Tato” Agustín Ortiz, en cambio para San Lorenzo los goles llegaron a través de Marcelo García en dos ocasiones y el restante de Franco Pérez.

Central Molino es el líder momentáneo de la Tabla Anual a la misma vez que lidera el Torneo Clausura quedando tan solo dos fechas para finalizar el calendario, se perfila a ser uno de los que ascenderán, pero tiene que cerrar con nivel fuerte lo que resta, para San Lorenzo ha sido una mala temporada, no conoce la victoria en el Torneo Clausura y en lo que va del año solo ha ganado una sola vez siendo el colista de la Tabla Anual.

SAN MARTÍN GANA POR LO MÍNIMO

En el Parque Enrique Porley el “Santo” le ganó 1-0 a Ángel del Arco Peñasco, un partido muy cerrado que tuvo mucha paridad y emotivas jugadas en las dos áreas, finalmente pudo sacarlo adelante San Martín para seguir siendo uno de los líderes del Torneo Clausura.

El gol llegó a través de Gabriel Acosta para San Martín, el delantero vuelve a anotar y se convierte en pieza clave en esta campaña para el equipo “Santo”.

Sigue firme buscando el objetivo la gente de San Martín, está primero en el Clausura y a solo dos puntos de Central Molino en la Anual y arriba de Peñarol Maldonado por una sola unidad, un sprint final espectacular. Por otro lado, el equipo de Ángel del Arco Peñasco tiene mucho para mejorar, si bien han hecho buenos partidos, a nivel general viene en una mala campaña que lo coloca en la parte baja de la Tabla Anual.

EL PALERMITANO GANA EN CASA

Un resultado también abultado es el que se dio en el Parque Palermo cuando Neptuno le ganó 3-2 a Barrio Rivera “33” en la tarde sabatina, un formidable partido de ida y vuelta.

En el equipo palermitano Rodrigo Sosa tuvo una tarde para recordar con 3 goles en su haber, un triplete que le da los puntos a los suyos, mientras tanto, el Barrio Rivera “33” llegó a las redes a través de Maximiliano Olivera y Ariel Correa. Un triunfo muy festejado por la gente de Neptuno que consigue su primer triunfo del Torneo Clausura, para el “Tricolor” de Maldonado Nuevo fue una derrota que alarga ahora a 5 partidos consecutivos donde no conoce el triunfo.

EL MAGO LE CORTA LA ILUSIÓN AL BALLENERO

El Parque La Alameda fue el escenario para un partido que marca la victoria de Deportivo Gardel como local por 3-2 frente a Punta Ballena, y este resultado hace que el “Ballenero” definitivamente la tenga muy difícil en la lucha por el ascenso.

Los goles del “Mago” fueron convertidos por Anderson Aparicio, Matías Méndez e Iván Castillo, mientras que Punta Ballena tuvo los goles de Ian Tieri y Maximiliano Ruiz.

Lo dicho, Punta Ballena queda ahora matemáticamente fuera en lo que refiere a lograr ser uno de los dos ascendidos, sin embargo, puede darse aún que logre ganar el Torneo Clausura si logra vencer en el único partido que le resta frente a San Martín y contar con la suerte de que los que en este momento lo superan en el Torneo Clausura pierdan en las fechas que quedan para quedarse con el certamen, uno de ellos es justamente San Martín, las posibilidades son bajas, pero no son cero. Para Deportivo Gardel fue una victoria que le permite seguir en una cómoda posición en el Clausura, donde sigue invicto sin conocer la derrota, pero ha tenido muchos empates y eso lo ha alejado de la definición por este certamen.





EL FIN DE SEMANA LIBRE

En esta 7ma Fecha el que no vio acción fue Peñarol Maldonado.

LO QUE QUEDA PARA LOS QUE DEFINEN

Haremos un gráfico a modo de explicación para tener claro el panorama a falta de tan solo dos fechas, hay 3 clubes que pelean por dos puestos y ascender, esto es lo que resta por jugar cuando la emoción crece y ya es palpable.

Para Central Molino, quien tienen 29 puntos:

8va Fecha Barrio Rivera “33” (Visitante)

9na Fecha Deportivo Gardel (Locatario)

Para San Martín, quien tiene 28 puntos:

8va Fecha Punta Ballena (Visitante)

9na Fecha Neptuno (Locatario)

Para Peñarol Maldonado, quien tiene 26 puntos:

8va Fecha Neptuno (Visitante)

9na Fecha Barrio Rivera “33” (Visitante)