En los primeros once meses del año pasado se registraron unos treinta y cinco compromisos de compraventa de propiedades por cada día hábil

La Dirección General de Registros de la Propiedad inmueble registró en los primeros once meses del año pasado unos treinta y cinco compromisos de compraventa de propiedades por cada día hábil.

Según los datos aportados por la Dirección de Registros entre el 1º de enero y el 30 de noviembre del año pasado fueron inscriptas y no observadas 7527 compraventas.

En los primeros once meses del año anterior, el Registro había aprobado 7431compraventas, noventa y seis menos que en el 2023.

Escritura

Estas compraventas son el resultado del trabajo del escribano público elegido por las partes que acordaron la venta y compra de una propiedad inmueble, ya sea una casa, un departamento, un terreno o una chacra. El escribano registra la compraventa y si no existe ningún problema, el Registro da el alta de la misma.

En este conteo no fueron incluidas otras operaciones de compraventa de propiedades inmobiliarias como cancelaciones o reservas de prioridad. Tampoco actos relacionados con bienes inmuebles como lo son las hipotecas, promesas u otros. El citado promedio fue tomando en cuenta los días hábiles del año pasado dejando de lado sábados, domingos y feriados, fechas en que el Registro no trabaja.