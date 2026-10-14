Encuentro Internacional de Poesía Esteros: la poesía como territorio de encuentro

«La literatura no es solo una práctica individual, sino creación de comunidad», sostiene Carolina Zamudio, poeta, periodista y gestora cultural argentina. Desde esa convicción creó Esteros, un proyecto cultural que, a través de un encuentro internacional de poesía, reúne desde hace siete años a escritores de distintas geografías, generaciones y lenguas para propiciar el intercambio y la circulación de la palabra.



«La poesía propone otra relación con el tiempo, con el lenguaje y con nosotros mismos», dice Zamudio. En un presente atravesado por la velocidad y la sobreinformación, reivindica la posibilidad de detenerse, recuperar el asombro y abrir preguntas allí donde parece que todo exige respuestas. Esa mirada también atraviesa Esteros, que busca acercar la poesía a nuevos públicos y generar vínculos que perduren más allá de cada edición.



Del 14 al 18 de octubre, el encuentro celebrará su séptima edición en Montevideo y Maldonado, con alrededor de cuarenta poetas de doce países y México como invitado de honor. En Maldonado, la programación tendrá lugar el sábado 17 en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), con una conferencia sobre los vínculos entre la poesía cubana y uruguaya y un recital multilingüe con quince autores internacionales.



Después de reunir a más de 150 autores a lo largo de sus ediciones, Zamudio reflexiona, en diálogo con Correo de Punta del Este, sobre lo que la poesía puede aportar a la sociedad, la importancia de generar espacios para que circule y los aprendizajes que surgen del encuentro entre distintas tradiciones literarias. También habla de su experiencia como poeta y de una convicción que sigue impulsando el proyecto: la posibilidad de construir comunidad alrededor de la palabra.



POR JULIETA TROIELLI

-Después de siete ediciones y más de 150 autores, ¿qué cambió en vos y en Esteros? ¿Qué te sorprendió y qué se consolidó?

-Creo que cambiamos juntos, el encuentro y yo. Siete años son suficientes para mirar hacia atrás y reconocer un recorrido, pero también para comprender cuánto queda por hacer. En lo personal, aprendí a confiar más en mis intuiciones, a sostener un proyecto cultural con perseverancia y, sobre todo, a entender que no todo tiene que crecer en términos cuantitativos. A veces, crecer significa profundizar. Esteros nació con una vocación muy clara: ser un proyecto cultural creado en Uruguay, abierto al mundo y en diálogo permanente con él. Esa identidad no cambió, pero se fue consolidando. Hoy, después de más de 150 autores que han pasado por el encuentro, siento que hemos construido algo que trasciende las lecturas de poesía: una comunidad de escritores, lectores, editores e instituciones que establece vínculos que perduran más allá de cada edición. Me sigue sorprendiendo la capacidad que tiene la poesía para reunir personas de geografías, generaciones y tradiciones muy distintas. También la generosidad de quienes participan y las relaciones humanas que nacen de esos encuentros, muchas veces de manera inesperada. Creo que lo que más se ha consolidado es una manera de entender la gestión cultural: con independencia, apertura y una mirada internacional que no pierde de vista lo local. La diversidad de voces, el diálogo entre generaciones y la posibilidad de acercar la poesía a nuevos públicos son parte de nuestra identidad.

Y hay algo que me parece importante: Esteros no busca repetirse ni convertirse en una fórmula. Cada edición tiene que ofrecer algo nuevo, incluso para quienes lo organizamos. Quizás esa sea también una forma de permanecer fieles a lo que nos impulsó desde el comienzo: la curiosidad, el deseo de encuentro y la convicción de que la poesía todavía tiene mucho que decir sobre nuestro tiempo.

-¿Qué es un poema para vos? ¿Qué sucede cuando escribís poesía que no sucede con otros lenguajes?

-Para mí, un poema es una forma de conocimiento, una manera de acercarme a aquello que no alcanzo a comprender del todo. No creo que la poesía venga a explicar el mundo, sino a interrogarlo, a revelar algo que estaba ahí y que todavía no habíamos podido nombrar. Cuando escribo, sucede algo que no encuentro de la misma manera en otros lenguajes: el pensamiento deja de avanzar necesariamente por la razón y aparece otra forma de percepción, más intuitiva, donde las palabras pueden conducir hacia lugares que desconozco. Muchas veces empiezo un poema sin saber qué estoy buscando y es la propia escritura la que me permite descubrirlo. Me interesa especialmente esa capacidad del lenguaje poético de decir sin terminar de decir, de abrir sentidos en lugar de clausurarlos. El poema no necesita ofrecer certezas ni respuestas. Puede sostener una contradicción, una ausencia, una pregunta. Creo que escribir poesía es también una forma de atención, una manera de detenerme ante lo que habitualmente pasa inadvertido. Y quizás lo más extraordinario sea que, partiendo de una experiencia profundamente íntima, un poema pueda alcanzar algo que le pertenece también a otros.



-¿Qué función social creés que tiene la poesía en un presente atravesado por la velocidad, la sobreinformación, las pantallas y las formas de comunicación inmediatas? ¿Qué lugar ocupa la poesía y qué puede hacer todavía un poema en nuestra sociedad?

-Creo que la poesía tiene hoy un lugar particularmente significativo, justamente porque vivimos en una época dominada por la velocidad, la sobreinformación y la necesidad de respuestas inmediatas. Estamos expuestos a una cantidad extraordinaria de estímulos, pero eso no necesariamente significa que comprendamos mejor el mundo ni que nos comuniquemos de manera más profunda. La poesía propone otra relación con el tiempo, con el lenguaje y con nosotros mismos. Nos invita a detenernos, a prestar atención, a recuperar la capacidad de contemplación y de asombro. En una sociedad que parece exigirnos certezas y definiciones permanentes, un poema puede abrir una pregunta, introducir una duda, permitirnos habitar la ambigüedad. No creo que la poesía tenga la obligación de cumplir una función social ni de ofrecer respuestas a los problemas de nuestro tiempo. Su potencia reside, precisamente, en su libertad. Pero eso no significa que esté desvinculada de la realidad. Todo poema, incluso el más íntimo, nace de alguien que vive en un tiempo y en una sociedad determinados. Un poema difícilmente cambie el mundo de manera inmediata, pero puede transformar, aunque sea mínimamente, la mirada de quien lo lee. Puede devolvernos una sensibilidad que la costumbre o la velocidad han adormecido. Y esa posibilidad de modificar nuestra manera de percibir al otro y de relacionarnos con lo que nos rodea ya me parece profundamente significativa.



-¿Por qué es importante generar espacios para que la poesía circule y llegue a nuevos públicos?

-Creo que uno de los grandes desafíos de la poesía es ampliar sus espacios de circulación sin perder su singularidad. Muchas veces se piensa que la poesía está destinada a un público reducido, casi exclusivamente a quienes la escriben o la leen habitualmente. Sin embargo, mi experiencia al frente de Esteros me ha demostrado que existe una curiosidad mucho mayor de la que suponemos, y que muchas veces lo que falta son oportunidades de encuentro. Por eso me parece fundamental que la poesía salga de sus circuitos habituales, que llegue a los centros educativos, a los espacios culturales y a personas que quizás nunca se acercaron a una lectura poética. No se trata de simplificarla para hacerla accesible, sino de generar las condiciones para que ese encuentro sea posible. También me interesa especialmente la circulación entre distintas geografías y generaciones. Que un poeta de otro país dialogue con uno uruguayo, que convivan voces consagradas y autores jóvenes, que se escuchen diferentes tradiciones y maneras de entender la escritura. Esa diversidad enriquece tanto a quienes participan como al público.

En definitiva, creo que la poesía no necesita que todos se conviertan en lectores de poesía, pero sí merece la posibilidad de ser descubierta. A veces basta escuchar un poema para que algo de ese lenguaje, hasta entonces desconocido, encuentre un lugar en nuestra experiencia. Y esa posibilidad es una de las razones fundamentales por las que sigo impulsando Esteros.



-¿Qué poetas recomendarías a quienes quieren comenzar a leer poesía?

-Me cuesta elegir unos pocos nombres porque la poesía me ha acompañado de distintas maneras a lo largo de mi vida y hay autores a los que regreso en diferentes momentos, encontrando siempre algo nuevo. Recomendaría a Alejandra Pizarnik, por la intensidad y la precisión de su lenguaje, por esa capacidad de nombrar lo más íntimo desde una escritura despojada y, al mismo tiempo, profundamente inquietante. A Olga Orozco, por la riqueza de su universo poético, donde conviven el misterio, la memoria, los sueños y las grandes preguntas de la existencia. También a Roberto Juarroz, cuya Poesía vertical me parece una experiencia extraordinaria del pensamiento a través de la palabra. A Blanca Varela, por su lucidez, su fuerza y su manera de explorar las contradicciones de la condición humana. Y a Jorge Teillier, por esa poesía de la memoria y de los pequeños acontecimientos cotidianos que adquieren una dimensión casi mítica. Sumaría a Hugo Mujica, cuya escritura invita al silencio y a una forma muy particular de contemplación. No creo que exista una única puerta de entrada a la poesía. A veces un autor que nos resulta inaccesible en determinado momento de la vida puede conmovernos profundamente años después. Por eso, más que recomendar un recorrido establecido, invitaría a leer sin demasiadas instrucciones, a dejarse llevar por la curiosidad, a descubrir qué voces nos interpelan y, sobre todo, a volver a aquellos poemas que nos hicieron sentir que algo había sido dicho de una manera que no conocíamos.



-Después de siete ediciones, ¿qué descubriste sobre la poesía que no sabías cuando empezaste a organizar Esteros? ¿Qué ideas o descubrimientos te regaló el encuentro?

-Creo que uno de los descubrimientos más importantes fue comprender que la poesía no sucede solamente en la escritura o en la lectura, sino también en el encuentro con los otros. Cuando comenzamos con Esteros, tenía una idea de lo que significaba reunir poetas de distintas geografías y tradiciones, pero no alcanzaba a imaginar todo lo que podía surgir de esos intercambios. A lo largo de estos siete años descubrí que la poesía es mucho más diversa de lo que cualquier recorrido individual de lectura puede abarcar. Escuchar a tantos autores, conocer sus procesos creativos, sus distintas relaciones con el lenguaje y con el mundo, me permitió cuestionar mis propias certezas acerca de lo poético. Y eso me parece fundamental: conservar la capacidad de sorprenderse, incluso dentro de aquello que uno cree conocer. También aprendí que la poesía tiene una dimensión humana que a veces queda fuera de los libros. Hay algo irrepetible en escuchar a un poeta leer su propia obra, en descubrir la voz, los silencios, la experiencia vital que acompaña a esas palabras. Y en las conversaciones que se producen después, muchas veces tan reveladoras como los propios poemas. Quizás el mayor descubrimiento haya sido entender que la poesía no constituye un territorio al que se llega, sino uno que se expande permanentemente. Después de siete ediciones y más de 150 autores, tengo menos certezas sobre lo que es un poema, pero muchas más razones para seguir buscándolo. Y creo que ese es uno de los regalos más valiosos que me ha dado Esteros.