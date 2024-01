Enero Cultural: música en vivo, cine y danza

Show imperdible de Fernando Cabrera, la proyección de un documental sobre conservación ambiental, una obra de danza contemporánea en el Arboretum Lussich y una actividad lúdico-artística en el parador Olaf. Este enero, regalate un rato de cultura, acá está el menú. ¡Elegí lo que más te guste!

Por Julieta Troielli (@azarero)

Fernando Cabrera, Groove y samba en Pueblo Narakan



Variedad de géneros musicales en un ambiente cálido con una buena oferta gastronómica. Eso es Pueblo Narakan, un restó con mucha onda en el puerto de Punta del Este, que apostó a la música en vivo y se volvió un interesante escenario por el que circulan artistas nacionales e internaciones. Este viernes 26 de enero a las 21.30hs toca el maestro de la canción rioplatense: Fernando Cabrera. Si no lo conocés, no te pierdas este show porque este artista es de otro planeta. Sensibilidad y emoción absoluta. El sábado 27, el clásico e irresistible live looping de Roque Bellini para bailar o bailar, con entrada libre. Por último, el domingo hay Samba do Marcio a las 22 hs. Las entradas se consiguen por Red Tickets. Pueblo Narakan queda en Juan Díaz de Solís 676, Punta del Este. Reservas al Ig @pueblo.narakan o al 099285259.

Proyección de “VICUÑA SALVATION” en José Ignacio

Plan que combina cine y medioambiente. Este sábado 27 de enero, a las 20.30 hrs, en el jardín de la Panadería de José Ignacio se proyectará el documental “VICUÑA SALVATION” por Sustentabilidad en Acciones (SEA).En su sexto año consecutivo, el evento tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de la conservación ambiental, especialmente en áreas ricas en biodiversidad como la cercana Área Protegida Laguna Garzón.Estará el director del documental, Luis Ara, para compartir anécdotas y perspectivas detrás de la creación de la obra, y ONGs locales comprometidas con la protección del medio ambiente. Ruta 10, La Juanita, José Ignacio.

Obra Ritual en el Arboretum Lussich

Este viernes 26 de enero a las 18.30 hs habrá una función al aire libre de Obra Ritual – Danza contemporánea con guión y dirección de Carolina de Marco. Un hermoso plan para disfrutar de una puesta en escena de movimiento rodeada de árboles y naturaleza. Av. Antonio Lussich 100, Punta Ballena. IG: @arboretumlussichoficial

DJ Magallan en Serendipia

Este fin de semana hay música en Serendipia, un bello bar en el bosque de El Tesoro, en La Barra. El viernes 26 de enero toca Dj Magallan. Ideal para ir a tirarse unos pasitos y tomar unos ricos tragos. Av. Juana de América entre Mario Arregui y Lauro Ayestarán.

Canciones y Jazz en La Curandería



Si querés arrancar el finde escuchando buena música y en un lugar especial, anótate estas fechas de “La Cura”. Este viernes 26de enero a las 21 hs se presentan Los Cuzcos quemando el mar a las 21 hs y el sábado 27, dos opciones: a las13 hs, el trío Esmeralda y a las 21hs, Noche de Jazz con Carlos Ale Sánchez y Jackie Hendler. Te recomendamos conocer La Curandería, un restó-centro cultural donde el lema es “el arte cura, la comida sana”. Y ni que hablar del patio lleno de plantas con mesitas, ideal para las noches de calor. Román Guerra 638. T: (00598) 4226-3121. IG: lacuranderia.uy

Paula Bon y Fulana de Val en Primitivo Piriápolis

Si querés un plan de domingo diferente, hay un lugarcito en Piriápolis que es mágico y está lleno de arte. Primitivo es un centro cultural y bar que regala propuestas de arte local bien originales. Este sábado 27 a las 21.30 hs a las 21.30 hs toca Paula Bon y Fulana de Val. El show será un concierto de cantautoras con colaboración a la gorra. Piriápolis, Uruguay esquina Ayacucho.

Actividad lúdico-artística en Olaf Parador

Olaf siempre sorprende. Su grilla de activaciones artísticas a cargo de la anfitriona y artista plástica Juana Guaraglia trae una variedad de propuestas imperdibles. Este viernes 26 de enero a las 10de la mañana habrá una actividad guiada por la artista Lizzy Magariños llamada “Templum: un tránsito sensorial por el misterioso universo de la artista”. La idea será vincularse con la meditación previa al proceso creativo de Lizzy, activar chakras conectando el sonido y el color, cocrear interviniendo el cuerpo. Excelente oportunidad para descubrir a esta artista que abre su proceso creativo y lo comparte. Actividad abierta. Requisitos: espíritu lúdico.Calle de la Luna, Punta Ballena. T: (00598) 95 612 758 IG: olafparador