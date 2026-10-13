Escrituras visuales en Fundación Kavlin

El próximo jueves 16 de octubre a las 20:30 h con entrada libre, la Fundación Kavlin abrirá sus puertas para inaugurar la exposición internacional “Escrituras visuales: traduciendo el mundo desde la práctica textual”, una muestra que reúne a destacados exponentes del arte contemporáneo, la poesía experimental y las prácticas textuales de Latinoamérica.

Bajo la curaduría del reconocido artista e investigador Silvio De Gracia, la exposición constituye un recorte de obras presentadas en las ediciones 2024 y 2026 de POSVERSO BIENAL (Bienal Internacional de Poesía Experimental de Argentina). La selección incluye trabajos de creadores de Uruguay, México, Brasil y Argentina: Javier Abreu, Angélica Chio, Marilá Dardot, Silvio De Gracia, Javier Del Olmo, Ana Montenegro y Edgar Ulisses, Andrés Pasinovich y Jimson Vilela.

Sobre la muestra

Tomando como punto de partida las reflexiones de Ítalo Calvino en Mundo escrito y mundo no escrito, la exhibición propone un posicionamiento crítico frente a la domesticación de la realidad por medio de las palabras cotidianas. En el campo de las prácticas poéticas experimentales, la experimentación busca socavar las formas habituales de percibir y traducir el entorno.

En esta propuesta, la escritura se desencadena como un ejercicio visual que transita por diversos soportes, aprovechando la materialidad de las palabras. Los textos no están pensados para una lectura convencional, sino para apelar a una experiencia perceptiva que cruza lo conceptual y lo sensible.

Heredera de las vanguardias históricas, del movimiento Fluxus y de la irrupción del arte conceptual de los años sesenta —donde el uso del texto adquirió una gravitación inédita—, esta exposición invita al público a adentrarse en escrituras explícitas o en latencia que intentan traducir la incomodidad, los pliegues y las tensiones del mundo contemporáneo.

Durante la inauguración, los artistas Ana Montenegro y Silvio De Gracia presentarán una performance sonora, en la que abordan la disonancia como forma de interpelación crítica.