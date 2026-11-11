Estafó a una anciana de 90 años y se llevó $570.000: estará diez meses en prisión

Personal de Hechos Complejos de Maldonado logró identificar y detener al responsable de una estafa bajo la modalidad del “cuento del tío”, en la que una mujer de 90 años entregó $570.000. El hecho ocurrió el 4 de noviembre cuando la víctima recibió un llamado a través de una red social de una persona que se hizo pasar por su yerno y le indicó que debía realizar un cambio de billetes. Bajo ese engaño, un hombre se presentó en su domicilio y se retiró con el dinero.

A partir de la denuncia, los investigadores de Hechos Complejos recolectaron datos en la vivienda de la víctima e identificaron un vehículo presuntamente utilizado en el hecho. Las pesquisas permitieron vincular a un hombre de 22 años, L.A.A.T., quien habría conducido el auto el día de la estafa.

Allanado y detenido

Con orden de la Fiscalía competente, el 9 de noviembre se realizó un allanamiento en una vivienda de Montevideo (Seccional 22.ª), con apoyo de la Guardia Republicana. Allí fue detenido L.A.A.T., de 22 años y sin antecedentes penales. Se incautaron el vehículo investigado, un teléfono celular, envoltorios con sustancia vegetal, un recipiente con marihuana y una balanza de precisión.

El 10 de noviembre, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 11.º Turno lo condenó como autor de un delito de estafa agravada, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de asociación para delinquir, a la pena de 19 meses de prisión. De ese total, deberá cumplir 10 meses de prisión efectiva y los restantes 9 meses bajo régimen de libertad a prueba, con las siguientes condiciones: residir en el domicilio denunciado sin modificarlo sin aviso previo a la Sede; someterse a la orientación y vigilancia de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama); presentarse semanalmente en la seccional policial correspondiente a su domicilio; y realizar servicio comunitario una vez por semana durante dos horas.