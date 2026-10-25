“Estatua del “Niño Chasque”. Su situación”, por Mario Scasso Burghi

En el marco de la Conmemoración de los 220 años de las Invasiones Inglesas en la Ciudad de Maldonado, me permito llamar la atención sobre la situación de la Estatua del “Niño Chasque”.

Se trata de una obra del Escultor local Mario Lazo, que describe al niño fernandino Manuel Mendoza Extremera, utilizado por su padre y el movimiento de resistencia fernandino, frente a la ocupación de la Ciudad de San Fernando de Maldonado, por los británicos, para llevar informes desde la plaza ocupada, sobre los movimientos de partidas y situación de las fuerzas invasoras, a las avanzadas hispánicas instaladas en el “Cerro Pelado”.

Los informes eran probablemente escritos inicialmente por el Cura Párroco, Dr. Pbro. Manuel Alberti y llevados por el muchachito dentro de su gorra (representada en la obra).

A Alberti, estas actividades, le costarían la expulsión de la plaza ocupada y a José Galup, Encargado de los Almacenes Reales, lo apresaron en un navío de guerra, surto en la bahía.

Su padre Juan Mendoza, nacido en León, era un abastecedor de carne de la población y prosiguió con las actividades de información, luego del desbaratamiento de la primera red de información. Este episodio de la ocupación británica de la ciudad, fue exhumada de los archivos por la historiadora e investigadora Dra. Florencia Fajardo Terán.

Es interesante resaltar el rápido pasaje, en esa época, de la niñez a las tareas de los “adultos”, si adolescencia.

La estatua colocada inicialmente en el cantero central de la Avd. José Joaquín de Viana, en su intersección con la Avd. Juan Antonio Lavalleja, en el inicio de la Avd. Antonio Lussich. Precisamente en el lugar que rememoraba el trayecto habitual del muchachito, desde el casco urbano a la zona de pastoreo, conduciendo equinos. Fue retirada del lugar, en una Administración Departamental anterior y recolocada en el extremo Sur de la Avd. Viana, en su intersección con Avd. España, en una plazoleta triangular también delimitada por la Calle Arturo Santana, denominada “Defensores de Maldonado”. Este nombre alude a la defensa de la ciudad, el 29 de octubre de 1806, por los vecinos armados, personal del Cuartel de “El Tren” (de artillería) y los blandengues, aproximadamente en esa zona, en las cercanías de la Torre del Vigía, del asalto de la columna británica desembarcada en la costa de la bahía.

La estatua del “Niño Chasque”, no se encuentra actualmente en el lugar de recordación ideal, ya que su actuación se enmarca en las semanas posteriores, durante la ocupación británica de la ciudad.

Creo que sería más apropiado colocarla en el lugar previo, en la rotonda de intersección de las Avenidas Lavalleja, Lussich y Viana, o aún en los canteros amplios centrales de la Avd. Antonio Lussich, en su trayecto hacia el Cerro Pelado. Ello llevaría una interesante pieza escultórica a un sector urbano desprovisto de ellas, considerando la acumulación de elementos escultóricos y estelas, instalados en un breve tramo, unos 400 metros, de la Avd. José Joaquín de Viana: Fuente “de los Lobos”, Estatua del Mariscal de Campo Viana, Busto de José Garibaldi y Estelas de los “Defensores de Maldonado” y de José J. de Viana.

En el sector de Avd. Antonio Lussich, existen varios centros de Enseñanza Primaria (Escuelas No. 56 y 104) y Secundaria (Liceos No. 3 y 5), que pueden “apropiarse” de este símbolo de la resistencia fernandina, a la ocupación británica (octubre de 1806/enero de 1807).

Dr. Mario Scasso Burghi

Bibliografía

Diccionario Biográfico de la Ciudad de Maldonado (1755-1900). – María A. Díaz de Guerra. 1974.

El Niño Chasque. – Florencia Fajardo Terán. Museo Didáctico Artiguista. 1991.